De la afectiunea pentru animalul de companie la vulnerabilitate de securitate. Numele animalului de companie, cel mai des folosit pentru crearea parolelor de acces

Potrivit datelor centralizate de Centrul National de Securitate Cibernetica (NCSC) din Regatul Unit, din acest total, pana la 15% dintre britanici utilizeaza numele animalelor lor de companie ca parole pentru a-si "proteja" conturile online, 14% folosesc numele membrilor familiei ca parte a propriilor parole de acces, iar 6% integreaza in continutul parolei numele clubului sau al echipei sportive preferate.De asemenea, 13% dintre persoanele chestionate se folosesc de o data importanta pentru a compune respectiva parola, in timp ce o pondere de 6% recunoaste faptul ca parola este construita in jurul cuvantului... "parola"."Ne putem identifica ca o natiune iubitoare de animale, insa folosirea numelui animalului de companie ca parola va poate face o tinta usoara pentru infractorii cibernetici. As indemna pe toata lumea sa viziteze cyberaware.gov.uk si sa urmeze indrumarile noastre privind setarea unor parole sigure, unde recomandam utilizarea a trei cuvinte aleatorii in continutul parolei", a explicat Nicola Hudson, director de Politici si Comunicatii la NCSC.Blogul Eset precizeaza ca NCSC a indemnat pe toata lumea sa evite o alta greseala comuna in randul crearii parolelor, si anume folosirea aceleiasi parole pentru multiple conturi."In schimb, acestia recomanda utilizarea unei parole sau expresii unice si solide pentru fiecare dintre conturile dvs., in special cele valoroase. Ori de cate ori este posibil, acestea ar trebuie asociate cu un nivel in plus de protectie - autentificarea cu mai multi factori. Pentru a evita dificultatile in a va aminti toate credentialele de acces, ati putea lua in considerare si utilizarea unui manager de parole", noteaza sursa citata.Sondajul realizat in Marea Britanie a dezvaluit, totodata, ca oamenii creeaza din ce in ce mai multe conturi online. Astfel, peste un sfert (27%) dintre respondenti au afirmat ca au cel putin inca patru conturi noi, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar 6% declara ca au adaugat peste zece conturi noi in ultimele 12 luni.Eset a fost fondata in anul 1992 in Bratislava (Slovacia) si se situeaza in topul companiilor care ofera servicii de detectie si analiza a continutul malware, fiind prezenta in peste 180 de tari.