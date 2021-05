Parcare gratuita pe timpul zilei pentru soferii care au abonamente de metrou, la terminalul Straulesti

Facilitatea vine in sprijinul conducatorilor auto care doresc sa calatoreasca prin Bucuresti cu metroul, oferindu-le un spatiu modern si sigur in care sa parcheze autoturismele, informeaza Metrorex printr-un comunicat.Gratuitatea oferita detinatorilor de abonamente pentru locul de parcare se aplica zilnic, in intervalul 06:00-23:00. In cazul depasirii orei 23:00, se aplica tariful normal de 0,5 lei/ora pentru intreaga perioada de stationare.Terminalul Multimodal Straulesti a fost dat in folosinta in noiembrie 2018 si ofera publicului calator multiple facilitati, precum: acces la transportul cu metroul, la transportul local public de suprafata (STB), parcare de tip Park&Ride, sali de asteptare si este prevazut cu scara rulanta, lift si trotuar mobil pentru a facilita accesul direct in statia de metrou Straulesti.Terminalul Multimodal Straulesti a fost dat in folosinta in noiembrie 2018 si are 660 de locuri.