Preturile pentru locurile de parcare, majorate in cele mai multe orase din Romania Cat dureaza pana gaseste un bucurestean un loc de parcare

"Chiar daca preturile pentru locurile de parcare au fost majorate in cele mai multe municipii din Romania, zonele centrale din marile orase sunt sufocate de autoturisme. Acest lucru se observa si pe un studiu realizat de yeParking, in perioada februarie - martie 2021, privind zonele cele mai solicitate de stationare de soferii inscrisi in aplicatia noastra", arata compania.In majoritatea municipiilor, zonele centrale raman cele mai solicitate de utilizatorii aplicatiei.In Bucuresti, cele mai multe parcari se efectueaza in centrul orasului. 27% dintre soferi cauta zilnic un loc de parcare acolo si isi petrec in medie 10-20 minute in cautarea unui loc de stationare.In ceea ce priveste situatia din sectoare, 1 si 4 sunt cele mai solicitate de soferi. 17% dintre conducatorii auto, care utilizeaza yeParking, obisnuiesc sa stationeze acolo zilnic. Urmeaza sectorul 6 cu 16%, sectorul 5 cu 10%, sectorul 3 cu 9% si sectorul 2 cu 4 procente."Autoritatile locale vor fi nevoite sa lucreze mai mult pe viitor cu mediul privat, pentru a identifica oportunitati de a rezolva problema locurilor de parcare. Exista numeroase zone sau spatii care se pot transforma, de pilda, peste noapte in parcari rezidentiale. Cum ar fi cele ale centrelor comerciale, care in proportie de 80% raman goale pe timpul noptii", spun reprezentantii companiei.In marile orase din Europa, autoritatile incurajeaza parksharing-ul, ofera beneficii soferilor care isi lasa autoturismele in parcari de tip "park&ride" sau doneaza permanent veniturile obtinute din taxele de stationari - catre proiecte pentru comunitate: construirea de spitale sau scoli."Parking-urile sunt mereu binevenite, dar parca si mai placute sunt parcurile si zonele pietonale. Insa va ramane mereu problema optiunilor de parcare. De aceea propunem principiul, eficientizam mai mult - construim mai putin. Majorarea tarifelor de parcare in zonele centrale - in speranta descongestionarii traficului - este una dintre solutii, dar nu ar trebui sa fie singura. Municipalitatile pot sa isi deschida orizonturile, sa gaseasca si sa implementeze alternative, in folosul activ al comunitatii", a declarat Mihai Lodoaba, CEO yeParking.Compania prezinta o alternativa gratuita, de a incuraja parksharingul atat pentru parcarile de domiciliu cat si pentru cele private, iar cei care isi distribuie locul de parcare catre comunitate sa aiba parte de diverse beneficii."Primariile pot sa incurajeze astfel utilizarea transportului alternativ sau stationarea in parking-urile din jurul zonelor centrale, oferind discount-uri si subventii celor care contribuie prin parksharing. Sunt doar cateva idei, dar in masura in care comunitatea va gasi deschidere din partea autoritatilor locale, sunt sigur ca putem gasi cele mai eficiente solutii", a declarat Mihai Lodoaba, CEO yeParking.yeParking este singura aplicatie de parksharing din Romania care ajuta soferii sa gaseasca sute de locuri de parcare in diferite orase din tara: Cluj - Napoca, Bucuresti, Iasi, Brasov sau Oradea fiind doar cateva dintre ele. Aplicatia are ca scop sa favorizeze punerea in valoare la maximum a parcarile existente, atat pentru proprietarii lor, cat si pentru soferi.