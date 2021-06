Cum arata unul dintre cele mai frumoase parcuri din Bucuresti dupa reabilitare

Banci si alei pietonale noi, gazon atent ingrijit si o mica fantana arteziana in mijlocul lacului din parc. Asa arata acum Parcul Ioanid, unul dintre cele mai vechi parcuri din Bucuresti Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu , a anuntat finalizarea lucrarilor de reabilitare a acestei zone de relaxare."Parcul Ioanid a capatat o noua fata. Dupa saptamani de munca intensa, acest loc s-a transformat intr-un loc in care comunitatea din zona se poate bucura de natura alaturi de cei dragi.Inteleg ca deja se organizeaza campionate de tenis de masa, ca cei mici bat mingea zilnic aici, ca in acest parc toate generatiile se reunesc.De astfel de spatii avem nevoie in tot Sectorul 2. De locuri unde sa ne adunam impreuna si sa ne bucuram de viata", a scris Mihaiu pe Facebook Parcul, monument istoric, are o suprafata de 10.000 mp si este amenajat pe locul fostului afluent al Dambovitei, Bucurestioara.Elementul principal al parcului este foisorul, situat de o parte a lacului, care domina mai ales prin inaltime. Exista si o mica cascada, grupuri de stanci care bordeaza lacul si un podet. Lacul este de mici dimensiuni si are forma organica.