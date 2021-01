Lista masinilor de lux din parcurile auto ale institutiilor publice cheie din Romania. Cat au costat si la ce sume se ridica cheltuielile lunare

Guvernul Romaniei

Curtea Constitutionala a Romaniei

Curtea de Conturi a Romaniei

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Parlamentul Romaniei

Reporterii Ziare.com au solicitat mai multor institutii lista masinilor detinute, cu cat au fost achizitionate, dar si care sunt cheltuielile lunare.Potrivit Secretariatului General al Guvernului, la dispozitia directorilor si directorilor adjuncti sunt puse la dispozitie autoturisme de serviciu Renault Skoda , Dacia, Ford si Wolkswagen.Masinile din parcul auto pus la dispozitia aparatului de lucru al Guvernului (SGG) sunt 79 de masini, marcile fiind Volkswagen , Audi, BMW , Dacia, Renault, Mercedes-Benz si Skoda.In plus, potrivit informatiilor primite, masinile "nu au facut obiectivul unei proceduri de achizitie a SGG".Cheltuielile lunare pentru intretinere si combustibil sunt de aproximativ 175.000 de lei pentru cele 79 de masini.Parcul auto al Curtii Constitutionale este compus din 12 masini, dintre care:- 10 achizitionate in 2016, marca Audi A6, 3.0 TDI Quattro, fabricate in 2016, la pretul unitar de 159.443,76 de lei cu TVA.- 2 achizitionate in 2011, marca Volkswagen Passat Blue Motion 2.0 TDI 4 Motion 140 CP/M6, fabricate in 2011, la pretul unitar de 93.744 de lei cu TVA.Cheltuiala medie lunara pentru intretinerea parcului auto in perioada ianuarie-noiembrie 2020 a fost 13.925 lei, compusa din: 8.761 lei - combustibil; 1.183 lei - asigurari auto (CASCO+RCA); 3.981 lei - intretinere si reparatii (service auto).Parcul auto al Curtii de Conturi este compus din 141 de masini, astfel:- 1 masina Peugeot 807, fabricata si cumparata in 2005, pentru 125.405,06 lei.- 6 masini Dacia Logan, fabricate si cumparate in 2007, pentru 184.910,30 de lei.- 18 masini Audi A4, fabricate si cumparate in 2012, pentru 2.133.122,40 de lei.- 14 masini Dacia Logan, fabricate si cumparate in 2013, pentru 734.499,25 de lei.- 11 masini Dacia Logdan si un microbuz VW Crafter, fabricate si cumparate in 2014, pentru 728.475,75 de lei.- 17 masini Dacia Logan, fabricate si cumparate in 2015, pentru 827.937,40 de lei.- 10 masini Dacia Logan, fabricate si cumparate in 2016, pentru 449.998,80 de lei.- 6 masini Dacia Logan si o Skoda Octavia, fabricate si cumparate in 2017, pentru 410.154,80 de lei.- O masina Skoda Octavia si 12 Suzuki Vitara, fabricate si cumparate in 2018, pentru 1.032.200,00 lei.- 42 de autoturisme Dacia Logan si un microbuz Mercedes-Benz, fabricate si cumparate in 2019, pentru 2.924.044,20 de lei.Cheltuielile de intretinere variaza si includ reviziile tehnice, periodice, ITP, reparatii si produse de intretinere. Astfel, cheltuielile pentru intreg parcul auto sunt de circa 32.000,00 de lei pe luna.In plus, sumele cheltuite pentru combustibil difera, de asemenea. De exemplu, in luna noiembrie, au fost cheltuiti 49.725,80 de lei in total, pentru a alimenta toate masinile din parcul auto.Parcul auto al Parchetului include 22 de masini, astfel:- O masina Volkswagen Passat Trend line 2.0 TDI, fabricata si cumparata in 2019, pentru 84.653 de lei.- 3 masini Volkswagen Passat 1.8 TSI Highline, fabricate si cumparate in 2015, pentru 121.024 lei bucata.- 3 Skoda Rapid Smart 1.2 TSI fabricate si cumparate in 2015, pentru 70.308 de lei bucata, si alte 4 masini acelasi model, dar fabricate si cumparate in 2016, pentru 65.160 de lei bucata.- 9 Skoda Rapid Smart 1.2 TSI, fabricate si cumparate in 2015, pentru 58.156 de lei bucata.- O masina Volkswagen Caravelle Confort, fabricata si cumparata in 2007, pentru 129.398 de lei.- O Dacia Logan Van Pack 1.5 DCI, fabricata si cumparata in 2007, pentru 34.587 de lei.La acestea se adauga si o Dacia Duster, care este o masina de serviciu data in folosinta, care face parte din parcul auto, dar nu specifica informatii suplimentare.Valoarea medie a cheltuielilor lunare inregistrate in perioada ianuarie - noiembrie 2020:- Cheltuieli medii lunare cu serviciile de reparatii si intretinere parc auto: 7.700 lei/luna;- Cheltuieli medii lunare cu combustibilul auto: 13.750 lei/luna.Senatul Romaniei are in dotarea parcului auto 135 de masini, astfel:- 19 masini Audi A6 2.4 Quattro, fabricate in 2007, cumparate cu 94.617 lei bucata.- 6 masini Audi A6 2.0 TFSI Quattro, fabricate in 2017, 131.614 lei bucata.- 6 masini BMW/G5L/530E, fabricate in 2019, 182.138,54 de lei bucata.- 21 de masini Volkswagen Passat 2.0 FSI 4Motion, fabricate in 2007, 74.851 de lei bucata.- 16 masini Volkswagen Jetta 1.4 TSI, fabricate in 2008, 68.413 lei bucata.- 3 microbuze Ford Tranzit, fabricate in 2016, 193.914 lei bucata.- 61 de masini Dacia Duster 1.4 dCI, fabricate in 2015, 64.847,47 de lei bucata.- Un Peugeot Partner (0.7t), fabricat in 2004, 43.033 de lei.- Un Volkswagen LT 46 - 2.8 TDI, fabricat in 2004, 174.045 de lei.- Un Citroen Jumper (1.5), fabricat in 2004, 73.908 lei.Cheltuielile cu carburantii, in perioada ianuarie - noiembrie, au fost de 90.074,31 de lei, adica o medie de 667,21 de lei pe luna pentru fiecare autoturism.Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile masinilor, in aceeasi perioada, au fost de 17.887,35 de lei, adica o medie de 132,49 de lei pe luna pentru fiecare masina.