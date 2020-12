Parintele Francisc Dobos: De Craciun, oamenii nu ar trebui sa uite de Dumnezeu. "Sa constientizam prezentul, sa nu traim in trecut"

Interiorizarea, o lectie pe care oamenii au invatat-o in pandemie

Restrictiile care au vizat Biserica, o aprofundare pentru credinta oamenilor

Sfanta Liturghie cu Biserica goala, o incercare grea

Durerea de a nu putea fi alaturi de cei dragi, un post fortat

Un an cu sarbatori atipice. Ce nu ar trebui sa uite oamenii?

Un nou an, o noua ocazie de a lucra la o varianta mai buna a noastra

Mesajul Parintelui Francisc Dobos de sarbatori, pentru cititori

Francisc Dobos considera ca pandemia de COVID-19 ne-a dat o lectie importanta, si anume interiorizarea. El spune ca acum suntem mai constienti ca avem control doar asupra reactiilor noastre, nu asupra ipoteticului, a ceea ce nu putem atinge.In plus, daca privim intr-o nota pozitiva, poate a existat si o parte buna, si anume ca viata continua orice ar fi, ca viata poate sa fie profunda si ca esentialul ramane chiar si cand viata noastra nu mai seamana deloc cu ceea ce eram obisnuiti."Oamenii au invatat interiorizarea. Nu putem sa controlam viata, nu avem raspunsurile, vaccinul. Ce tine de noi? Prudenta, responsabilitatea, grija fata de viata celui de langa. Asta dincolo de a ne supara pe autoritati, pe decidenti, pe Bill Gates , sau mai stiu eu pe cine.Ne-am dat seama de cea ce este in jurul nostru, nu de ceea ce este departe, ipotetic, de ceea ce nu putem atinge. Putem avea controlul reactiilor noastre.Am invatat sa dam o profunzime vietii atunci cand eram obisnuiti doar sa ne descurcam cu locul de munca, cu vacantele, cu iesirile cu prietenii. Toate s-au dat peste cap. Dar viata continua. Am pierdut foarte mult, dar poate ca devine o oportunitate de a nu pierde esentialul. Cand le avea, pe toate, tocmai asta pierdeam, esentialul", explica FranciscDobos.Parintele considera ca virusul in sine si restrictiile care au vizat Biserica de-a lungul anului au aprofundat credinta oamenilor, nu au slabit-o. Recunoaste ca, intr-adevar, poate a fost slabita rutina spirituala care implica prezenta fizica, dar El vede asta drept o iesire de pe modul pilot automat, care poate sa fie benefica."Toate acestea au aprofundat credinta oamenilor. Poate au slabit o anumita rutina, dar poate sa nu fie un lucru rau. Pandemia mi-a dat putin peste cap rutina, dar m-a obligat sa aprofundez ceea ce faceam pe pilot automat, ma refer la rutina spirituala.Eu am venit acum de la o cursa de 70 de kilometri pe bicicleta. Ce este important? Nu sprintul. Sprintul il faci un kilometru, doi, cine poate si mai mult. Dar ca sa mergi mult ai nevoie de ritm, de cadenta.La fel si in viata spirituala, e nevoie de o cadenta. Putem sa facem anumite antrenamente, sa intarim muschii spirituali, sufletesti, muschiul inimii, ca sa ne mentinem anduranta spirituala. E o ocazie de a ne antrena cu Dumnezeu", spune Francisc Dobos.Parintele isi aminteste de perioada in care tinea Sfanta Liturghie cu Biserica goala si recunoaste ca i-a fost greu fara emotia si vibratia oamenilor. Cu toate acestea, perioada de absenta nu a facut decat sa accentueze setea oamenilor, iar online-ul a jucat, si el, un rol important."Credinciosii au inteles si s-au comportat foarte bine in perioada in care nu au putut sa vina la Biserica. Au inceput sa isi lustruiasca setea spirituala. Online-ul a ajutat foarte mult.Nu e la fel, avem nevoie de mersul la Biserica. Si mie mi-a fost greu, sa celebrez Sfanta Liturghie cu catedrala goala. Totul a fost transmis online. A trebuit sa ne remodelam putin si sa ne schimbam gradul de asteptare.Cum pentru un artist nu e la fel sa faca o piesa online, fara vibratia, prezenta si emotia oamenilor, la fel e si in Biserica. Dar invatam. Chiar daca nu este complet, pentru ca la Sfanta Liturghie este nevoie de impartasanie, sa se spovedeasca oamenii, ceea ce nu se poate face online, vor veni vremurile cand vom putea relua cu mai multa intensitate. O sa constientizam mai mult ceea ce aveam si o sa pretuim mai mult", adauga Francisc Dobos.Francisc Dobos aseamana situatiile in care oamenii nu pot sa fie alaturi de cei dragi de sarbatori cu un post fortat, care inseamna durere. Cu toate acestea, spune ca este o ocazie de a fi "mai buni, mai frumosi, mai atenti unii fata de altii".Mai mult, contactul fizic nu e mereu necesar, uneori e suficienta "o inima care bate pentru altcineva".Parintele ajuta adesea copiii orfani de la Singureni, carora le duce cele necesare ori de cate ori are ocazia. Cu toate ca simte lipsa lor, ca nu se mai poate juca cu ei, sau ca un ii mai poate imbratisa, asta nu inseamna ca nu mai e alaturi de ei."Nu e ca in alti ani, nu i-am mai vazut pe copiii de la Singureni de foarte mult timp, decat la geam, asa. Ma duc si le bat in geam. Nu ii mai iau in brate, nu ne mai jucam ca inainte.Dar asta nu inseamna ca nu ii pot ajuta, ca viata sa le fie mai mangaiata. Nu mai putem intra in casele lor. Dar asta nu ne lipseste de caldura pe care o putem manifesta si prin gesturi si prin ajutorul pe care il putem da persoanelor care au nevoie.Nu e vorba doar de lucrurile si bunurile pe care le putem oferi, ci de inima care bate pentru ei, ca sa simta ca sunt importanti", mai spune Francisc Dobos.Raspunsul lui Francisc Dobos a venit instant, si anume "de Dumnezeu". El mai explica ca oamenii tind sa fie prinsi in magia sarbatorilor si sa uite adevaratul motiv al sarbatorii."Oamenii nu ar trebui sa uite de Dumnezeu si de Har. Nimeni nu vorbeste de Dumnezeu. Daca sunt crestin, politically correct, la mine Jesus is the reason for the season, ca sa zic asa. Nu pot sa nu spun care este motivul sarbatorii.Nu neg, e peste tot, se vorbeste de magie, ne plac stelutele, renisorii, e frumos, dar sa nu uitam de profunzimea spirituala. Oamenii sa nu uite de motivul real al Craciunului, nasterea lui Dumnezeu, care s-a nascut ca sa traiasca si in carnea noastra", spune Francisc Dobos.Parintele spune ca el nu are asteptari de la anul urmator, ci de la el. Isi doreste sa devina o versiune mai buna si sa aiba grija de el, ca sa poata mai apoi sa aiba grija de altii si sa ofere."Sa devin o versiune mai buna, nu doar un facelift.Imi plac masinile, imi place sa conduc, imi place sa merg si pe circuit. Asta inseamna ca nu ma intereseaza prea mult pe exterior o masina, ci performantele pe care le poate avea.Despre asta e vorba si in relatiile omenesti. Nu inseamna ca ne neglijam, dar trebuie sa schimbam filtrele, sa schimbam uleiul in viata noastra, sa avem grija de noi.Asteptarile le am de la mine. Daca am grija de mine, pot avea si de ceilalti. Noi nu putem sa nimic daca nu primim. Altfel doar ne golim. Ceea ce primesc, primesc de la Dumnezeu.Viata, ceea ce sunt, asa cum sunt, e un dar, nu am meritat, ci e pe iubire divina, de aceea existam, de aceea exista si oameni buni si oameni rai pe acelasi sol, iar Dumnezeu ii iubeste pe toti. Nu coboara cu pucioasa sau cu foc din cer ca sa il prajeasca pe cel rau, nu.Asta e asteptarea mea de la mine in anul urmator, de a fi o versiune imbunatatita a mea",povesteste Francisc Dobos.Francisc Dobos crede ca este foarte important ca oamenii sa se bucure si sa nu puna accent pe ceea ce le lipseste. Atata timp cat suntem vii, putem sa facem orice, mai spune el. Mai atrage atentia si ca ar trebui sa nu pierdem prezentul traind in trecut."Sa se bucure, sa nu puna accent pe ceea ce le lipseste, sa se bucure pentru ca sunt vii. Atata timp cat suntem vii, putem schimba lumea, adica pe noi insine inainte de toate.Atata timp cat sunt viu, ma pot schimba, pot tresalta de bucurie, pot sa imi dau seama de Dumnezeu. Voi avea o multime de motive sa fiu trist, nelinistit, locul de munca, cate si mai cate situatii.Printre oamenii care vor citi, o sa fie unii care au pierdut pe cineva drag. Si eu am pierdut. L-am pierdut e tata acum o luna, tot de COVID-19, toata familia mea a fost apoi in carantina, cu toata grija pe care am avut-o.Ce pot oamenii sa faca? Sa se bucure de viata. Sa constientizam prezentul, sa nu traim in trecut, cand era bine, si doar sa ne gandim uite ce bine era anul trecut si unde eram pe vremea asta, ce Maldive trageam, sau mai stiu eu ce.Sa nu pierdem prezentul si sa fim recunoscatori. Daca stam sa ne plangem de ceea ce ne lipseste, pierdem momentul asta de viata. Sa nu il pierdem. Sa ii multumim lui Dumnezeu ca putem sa ne privim si din alta perspectiva", concluzioneaza Francisc Dobos.