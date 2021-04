Parintele Francisc Dobos: "Dumnezeu nu ne invata sa fim blegi, neimplicati, moi, ci sa fim fermi"

Francisc Dobos a povestit duminica, in emisiunea Insider Politic, la Prima TV, ca si-a dat seama ca vrea sa fie preot in adolescenta, la 15 ani."Nu era tarziu, 15 ani. Pana atunci, toti verisorii mei, rudele mele, spuneau "Eu vreau sa fiu preot eu vreau sa fiu preot", eu am zis: "Nu! Eu preot? Nici pomeneala! Nici de departe!". A fost un moment in viata mea cand faceam sport de performanta, arte martiale. Artele martiale, daca le practici bine, te controleaza, nu lasa sa rabufneasca furia din tine.Voiam sa fac sport de performanta pentru a ma controla. Nu reuseam... aici a fost declicul pentru mine si am renuntat. Am continuat mai apoi si in seminar sa ma antrenez, nu aveam cu cine in Seminar, ca nu statea nimeni dupa mine", a afirmat Francisc Dobos la Prima Tv.Francisc Dobos a mai povestit ca a crescut intr-o familie "profund credincioasa" si a fost "hranit de mic cu lingurite de credinta" de catre mama si de catre comunitatea din care facea parte.Preotul a vorbit si despre relatia dintre Biserica si politica. Cat despre criticile pe care le face in legatura cu politica, Dobos considera ca "nu putem sa tacem cand trebuie sa vorbim". Biserica este chemata nu sa faca politica , ci sa formeze mireni, oameni laici care sa se implice, pentru ca daca nu fac laicii nostri politica, atunci incape pe mana cui? Si noi ne miram ca avem o astfel de politica astazi?Biserica are o doctrina sociala: cum ii insotim pe oameni sa se implice, pentru ca este vorba de un bine comun cum este gestionata tara noastra, orasul nostru, ce fel de legi sunt votate (...) fara sa facem din spatiul public un alt amvon. Predica o tin in biserica , dar daca pot atinge constiinta, mintea si inima oamenilor pentru a-i trezi sa nu intre doar in calcule meschine sau doar in calcule omenesti. (...) Dumnezeu nu ne invata si nu ne indeamna sa fim blegi, sa fim neimplicati, moi, ci sa fim fermi. Dar este o fermitate a iubirii, a convingerii, a marturiei noastre", spune parintele.El considera ca politica este ca o arma care poate fi folosita pentru a face bine sau pentru a face mult rau."Este cutitul o arma a crimei? Toti folosim cutitul in bucatarie, cine gateste. La fel si politica, totul depinde de intentie. Putem sa folosim instrumentele, asa cum folosim cutitul ca sa gatim, putem sa-l folosim si ca sa ucidem. Depinde de intentia celui care foloseste. Asta e marea diferenta.Nu politica este problema in sine, cei care traiesc in politica, cum o folosesc, interesele cui le urmeaza, pentru ca de foarte multe ori politica fara Dumnezeu nu este altceva decat un troc. Si mimam interesul public, cand de fapt ne intereseaza interesele de grup. Tocmai de aceea politica, in sine nu este rea. Rau pot sa fiu daca traiesc cu interese personale sau doar de grup, fara un bine public, fara binele oamenilor ci doar ale gastii din care provin sau care m-a propulsat.Lucrurile acestea se pot vedea, nu incercam sa aratam cu degetul pe nimeni dar incercam sa atingem constiinta oamenilor, ca sa fie preocupati de binele public, de oameni, de familiile in dificultate, de o dezvoltare economica", considera parintele Francisc Dobos.In ceea ce priveste sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos , Francis Dobos afirma: "Noi suntem chemati sa marturisim credinta, dar nu doar cu gura, pentru ca invierea lui Hristos din morti nu este doar ceva de povestit, este de trait, o spun adesea. Si unde o traiesc? Doar intr-o retorica, doar intr-o modalitate de a vorbi? Doar aprinzand o lumanare?".