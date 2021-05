Se apropie 1 Iunie, parintii trebuie sa fie atenti la ce jucarii cumpara. Sfatul ANPC

"Vrem sa atragem atentia asupra faptului ca o jucarie periculoasa este acel produs care pune in pericol sanatatea sau chiar viata copiilor nostri. (...) Trebuie sa fim extrem de vigilenti la ce fel de alegeri facem, astfel incat jucariile, in loc sa fie un motiv de bucurie, sa nu devina un real pericol pentru cei mici. Este foarte important sa verificam ca acestea sunt sigure, ca respecta cerintele de siguranta generale, astfel incat sa nu existe pericolul ranirii copiilor. O atentie deosebita trebuie acordata copiilor mai mici de 3 ani, carora nu le sunt destinate jucariile care contin componente de dimensiuni reduse", se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Autoritatii.Printre sfaturile pe care reprezentantii de la Protectia Consumatorilor le au pentru cumparatori se afla:-sa achizitioneze jucarii numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care vor avea neaparat nevoie in caz de reclamatie;- sa aleaga intotdeauna jucarii potrivite pentru varsta copilului, capacitatile si aptitudinile sale;-jucariile trebuie sa fie insotite de avertismente generale privind grupa de varsta recomandata care ajuta la alegerea jucariei;-sa stie ca jucariile care nu sunt destinate unui grupe de varsta specifice pot sa ii raneasca;-sa nu cumpere jucarii cu parti mici, detasabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece acestia au tendinta sa bage jucariile in gura si pot sa se inece cu partile mici;- trebuie sa respecte atentionarile referitoare la jucariile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezinta sub forma unei sintagme de tipul: "Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare".In plus, consumatorii trebuie sa stie si sa verifice ca jucariile trebuie sa aiba marcate pe corpul lor, intr-un mod vizibil, lizibil si durabil, urmatoarele elemente: coordonatele producatorului si/sau importatorului (numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata a producatorului si/sau a importatorului si adresa la care pot fi contactati ); numarul unic de identificare a jucariei (tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supozitia ca jucaria este sigura.ANPC noteaza ca daca jucariile sunt de dimensiuni mici, elementele mentionate anterior sunt indicate pe ambalaj sau intr-un document care insoteste jucaria.Totodata, este important sa se verifice existenta instructiunilor de utilizare si a avertismentelor specifice, insotite de indicatii privind precautiile in utilizare pentru anumite categorii de jucarii ; sa existe traducerea obligatorie in limba romana, sa se respecte intocmai aceste instructiuni si precautii.Orice reclamatie legata de o jucarie achizitionata trebuie semnalata mai intai vanzatorului/magazinului de la care a fost cumparata si, in caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.