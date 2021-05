Parintii jurnalistului belarus Roman Protasevici cer, din exil, ajutorul Occidentului: Vreau sa auziti strigatul sufletului meu!

"Vreau sa-mi auziti strigatul, strigatul sufletului meu, pentru ca sa intelegeti cat de dificil ne este noua acum", a declarat Natalia Protasevici, mama jurnalistului in varsta de 26 de ani, care risca o pedeapsa cu inchisoarea aspra, intr-o conferinta de presa, joi, la Varsovia. "Vreau sa ne trimiteti cererea peste tot in lume, reprezentantilor guvernelor, statelor UE, liderilor UE, liderilor americani. Strig si va implor, ajutati-ma sa-mi eliberez fiul", le-a spus ea jurnalistilor.Tatal lui Roman, Dmitri Protasevci, considera ca fiul sau este un "erou".Parintii jurnalistului - exilati la Varsovia dupa reprimarea lansata in Belarus anul trecut - nu au niciun contact cu fiul lor de cand acesta a fost arestat duminica pe aeroport, la Minsk.La Londra, ministrii de Externe din G7 au condamnat "cu cea mai mare fermitate" arestarea jurnalistului si a partenerei sale si au cerut "eliberea imediata si neconditionata" a acestora si celorlalti jurnalisti si detinuti politici din Belarus.Jurnalistii belarusi se confrunta cu o "situatie dezastruoasa", a subliniat, la Vilnius - unde a depus plangere impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, secretarul general al organizatiei Reporters sans frontieres (RSF), Christophe Deloire.Roman Protasevici este acuzat de catre autoritatile belaruse de faptul ca a organizat "tulburari in masa" in Belarus, o tara zguduita in 2020 de manifestatii impotriva realegerii lui Lukasenko . Tanarul, care traieste in exil, a fost redactorul-sef al unei publicatii de opozitie, Nexta, care a jucat un rol-cheie in coordonarea contestarii, reprimata fara mila de Minsk.Minskul este sustinit in acest dosar de principalul sau aliat, neclintit, Rusia. Kremlinul a anuntat, in urma unui discurs sustinut de catre Lukasenko, ca nu are "motive sa nu creada declaratiile liderilor belarusi". Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a indemnat joi Occidentul "sa inceteze sa-i diabolizeze pe cei care nu-i plac". Lavrov a dat asigurari ca autoritatile belaruse sunt "dispuse si transparente". Aleksandr Lukasenko se intalneste vineri, in Rusia, cu Vladimir Putin