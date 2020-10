Participa la campaniile Vlad Cazino de Halloween - promotii infricosator de tentante!

Cel mai cool cazino din Romania te invita sa descoperi cele mai tari promotii de sezon. Pana la data de 28 octombrie inclusiv, poti sa primesti 50 de rotiri la slotul Rise of Merlin la urmatoarea depunere de minim 100 RON. Apoi, pe 29 si 30 octombrie, jocurile eligible din Turneul de Halloween iti ofera posibilitatea de a castiga un premiu generos. Sistemul prevede ca primii 30 de jucatori cu cel mai mare castig egalizat vor imparti fondul de premiere de 10.000 RON. Urmeaza noi avantaje speciale, chiar de Halloween, in ultima zi a lunii octombrie: daca joci minim 40 RON la mini-jocuri, vampirul Vlad iti daruieste 5 rotiri la Epic Joker. Nu uita sa optezi pentru promotii in contul online, pentru a te asigura ca primesti toate aceste beneficii.Super masina ce reprezinta marele premiu la campania din aceasta toamna pe Vlad Cazino este in continuare in joc, dar numai pana la data de 30 noiembrie! Asadar, joaca pentru cat mai multe tichete la tragerea la sorti, deci cat mai multe sanse de a castiga VladMobilul. Nu este orice automobil, ci unul de lux, sport, demn de filme - Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP, cu o valoare de zeci de mii de euro. Mecanismul de participare la aceasta campanie este simplu: la fiecare 30 RON jucati la sloturi, Live Cazino sau Bingo, primesti cate un tichet corespondent unei sanse la extragere. Senzatii tari la cazino online? Gandeste-te doar la ce senzatii tari ai avea cand conduci VladMobilul...Si pentru ca Vlad Cazino face mereu upgrade la oferta de jocuri, cea mai noua atractie este cel mai smecherific joc de bingo - HexaBingo! Senzatii tari, multiplicatori imensi si jocuri rapide - iata promisiunea vampirului Vlad. Poti descoperi multe alte atractii pe platforma dedicata exclusiv jocurilor de cazino si bingo.