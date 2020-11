Partiile Busteni si Azuga, deschise pentru turisti. Pe Domeniul Kalinderu este permis doar accesul saniilor inchiriate de la baza partiei

Potrivit datelor postate, luni, pe pagina de Facebook a Domeniului schiabil Kalinderu, partia de saniute a fost deschisa oficial, imaginile transmise live de camerele amplasate in zona aratand ca zeci de persoane, intre care multi copii, se afla pe partie.De asemenea, tunurile de zapada artificiala functioneaza in continuare.Autoritatile anunta ca pe partia de la Busteni este permis accesul doar cu saniile din dotarea Domeniului Kalinderu, iar saniile vor fi dezinfectate dupa fiecare client. Totodata, sunt obligatorii pastrarea distantei si purtarea mastii de protectie, conform reglementarilor in vigoare.Restaurantul din zona serveste mancare doar in regim take away, iar la terasa pot fi servite bauturi calde, se mai precizeaza in mesajul postat pe Facebook.Totodata, pe partiile de schi pentru incepatori de la Azuga, deschise in urma cu cateva zile, zeci de turisti practica sporturi de iarna, conform imaginilor transmise live din zona.