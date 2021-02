Pasajul Berceni din Capitala: continua lucrarile pentru largirea Centurii la patru benzi, pe directia Berceni - Jilava

"Se lucreaza in continuarea la armarea, cofrarea si turnarea riglelor peste pilele deja executate. A inceput realizarea canalizarii pluviale necesare pasajului pe directia Berceni - Jilava. Sper ca timpul sa inceapa sa se imbunatateasca pentru a deschide noi fronturi de lucru", a scris Scriosteanu pe Facebook Cinci pasaje sunt in lucru pe Centura Capitalei: Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni (Oltenitei). Toate ar trebui finalizate in 2022. Lucrarilor la pasajul Berceni au inceput la finalul lunii iunie si ar trebui sa fie gata in noiembrie 2021. Constructia este realilzata de asocierea Trameco - Vahostav - Constructii Erbasu - Grafic Tends, pentru 30,5 milioane de euro.Obiectul principal al contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru amenajarea unui nod rutier pe Centura Bucuresti - DJ401 (Berceni). Nodul va fi unul denivelat, cu amenajarea unui sens giratoriu suspendat, care va fluidiza traficul, inclusiv pe cel feroviar din zona.In ceea ce priveste desfasurarea investitei pe DJ 401, amenajarea nodului rutier este pe o lungime de aproximativ 600 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Bucuresti si aproximativ 650 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Berceni.