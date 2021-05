Pasaportul verde COVID-19 va fi testat in Romania pe 21 mai. Cum vom obtine actul oficial care ne permite sa calatorim prin Europa

Termenul vehiculat, la nivel european, pentru realizarea acestor certificate verzi de calatorie este inceputul lunii iulie 2021, dar nimic nu este sigur la acest moment. Sunt vesti bune insa. Au inceput testele pentru conexiunea datelor medicale din fiecare tara cu platforma digitala realizata la nivel european, iar Romania a fost programata pentru probe la sfarsitul lunii mai. Certificatele vor contine un cod QR si se vor putea vizualiza sau descarca dintr-un portal web securizat. Fiecare persoana care s-a vaccinat impotriva COVID-19, care a trecut prin boala sau care detine un rezultat negativ la testarea COVID-19 in ultimele 72 de ore va putea sa descarce gratuit certificatul verde digital sau in format tiparit. Este doar o discutie deocamdata, pentru ca portalul respectiv nu este inca functional, nu doar in Romania, ci pe intreg teritoriul UE.Pasapoartele verzi vor fi realizate in Romania de Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS )."Solutia tehnica dezvoltata de institutia noastra va fi interconectata cu cele implementate de catre celelalte state membre ale UE pentru a permite eliminarea restrictiilor de testare sau carantina la trecerea frontierei", potrivit unui comunicat remis Ziare.com de STS.In luna mai, la nivel european, are loc testarea de interconectare intre tarile membre si infrastructura digitala europeana (Digital Green Certificate Gateway - DGCG) care va centraliza si administra cheile publice ale tarilor membre pentru verificarea semnaturilor certificatelor digitale verzi.Pentru acest test, Romania a fost programata pentru ziua de 21 mai, arata sursa citata. STS a transmis catre grupul de suport tehnic de la nivel european certificate digitale verzi de test pentru verificarea de catre fiecare tara a procesului de generare si verificare a acestora."Acestea au fost verificate si validate cu succes de catre tarile membre", se arata in comunicatul STS.Portalul de unde ne vom putea descara pasapoartele verzi nu va putea fi functional fara un regulament acceptat de toate tarile membre ale UE, dar acesta urmeaza sa fie adoptat pana la finalul lunii iulie. Cel putin acestea sunt datele la acest moment.Adeverinta electronica verde sau pasaportul verde va fi acceptat in toate statele membre ale UE, iar orice cetatean eruopean care il detine ar trebui sa fie exceptat de la restrictiile privind libera circulatie si nu i se va mai cere la granita sa prezinte un alt document prin care sa dovedeasca faptul ca a trecut prin boala, ca a fost vaccinat sau ca are un test PCR negativ.Se discuta la acest moment inclusivpentru verificarea certificatelor emise in tara sau emise de alte state. Informatiile vor putea fi verificate cu ajutorul unui cod QR care va genera date de identificare (nume, prenume si data nasterii), precum si informatii medicale esentiale, semnate digital, pentru a se garanta autenticitatea datelor. Documentele vor putea fi utilizate la trecerea frontierei, insotite de cartea de identitate.Versiunea electronica poate fi stocata pe un dispozitiv mobil, dar cetatenii care nu se descurca foarte bine cu tehnologia moderna pot solicita si o versiune tiparita.