Pasarile flamingo si-au luat zborul din Delta Dunarii dupa ce au fost haituite de turisti cu barci sau drone care voiau sa le fotografieze

Cristi Domsa a declarat ca pasarile flamingo nu vor cuibari nici anul acesta in zona, din cauza ca au fost stresate de vizitatori.Potrivit reprezentantului SAR, pasarile au fost haituite continuu de turisti, de fotografi, care le-au urmarit cu drone sau cu barci, desi este vorba despre o arie naturala protejata in care accesul nu este permis."Aici (in zona strict protejata Saraturi, n.red.), au inceput sa-si pregateasca locul de cuibarit, dar din cauza presiunii oamenilor, pasarile au plecat. Sunt mici sanse sa se intoarca", a afirmat Domsa pentru Agerpres.Domsa a adaugat ca a cerut sprijin si agentilor de mediu ai Administratiei Rezervatiei care au intervenit si i-au inlaturat pe cei care au vrut sa vada pasarile flamingo.In ultimele zile, mai multi iubitori au Deltei au facut apel catre turisti sa nu mearga sa fotografieze pasarile, pentru a nu le speria."Pasarile flamingo sunt o prezenta foarte rara in Romania si au fost observate cum incearca sa cuibareasca. Haideti sa le oferim linistea necesara, pentru ca acesta specie minunata sa devina o prezenta mai comuna pe viitor. Asociatia noastra va recomanda sa nu mergeti sa fotografiati pasarile in aceasta perioada, zona de cuibarit fiind foarte sensibila", scria in urma cu patru zile pe Facebook Dan Dinu, presedintele asociatiei Forona.Totodata, Mihai Baciu, fotograf si ghid, atragea atentia ca vizitatorii dornici de fotografii spectaculoase "au intrat dobitoceste in lacurile unde pasarile cautau hrana si eventual, posibil, zona de cuibarit". El spunea ca rangerii Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) au incercat sa protejeze zona de intrusi.Peste 100 de pasari flamingo au fost observate, miercuri, in Delta Dunarii. 49 de pasari flamingo au fost observate in zona protejata Saraturi Murighiol, anunta administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD). Alte 60 au fost vazute pe lacul Tuzla.