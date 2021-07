Ce este PASC, noua boală descoperită la pacienții care au avut COVID-19: "E diferită, se conturează deja 200 de simptome"

Care sunt simptomele PASC

De ce mirosul nu se recuperează 100% după COVID

Oboseala, durerile musculare, amorțelile, tulburările de memorie ușoare sunt doar câteva din cele 200 de simptome care au fost atribuite noii boli, pe care medicii abia o descoperă în acest moment."E o boală nouă numită PASC (post accute symptoms after COVID, n.red.)în care se conturează tot mai multe simptome care sunt descrise la mai mulți pacienți care au avut COVID. Ei relatează aceleași simptome, la o lună-două-trei după boală, iar aceste simptome nu pot fi legate de altceva", a explicat pentru Ziare.com medicul Nicolae Rednic, medic internist în Cluj Napoca."Nu există o altă cauză, astfel că se consideră că este o manifestare tardivă după vindecarea propriu-zisă de COVID", a completat specialistul.Concret, simptomele sunt foarte diferite și sunt resimțite la nivelul tuturor organelor."Sunt bolnavi care simt oboseală, care simt dureri musculare neexplicate, tulburări neurologice, insomnii, stări de anxietate crescute. Sunt pacienți care spun că performanțele lor intelectuale ar fi mai scăzute, în sensul că fac față mai greu la serviciu sau social. Pacienții reclamă diverse simptome digestive, dureri", a declarat Nicolae Rednic.Potrivit medicului, încă nu există un tratament specific pentru simptomele respective, motiv pentru care este esențial ca ele să fie identificate și diagnosticate la timp, apoi ținute sub observație."Încercăm să liniștim bolnavii. Totuși știm că majoritatea acestor simptome cedează, din experiența scurtă pe care o avem până acum. E o observație clinică pe care trebuie să o recunoaștem, în primul rând pentru a nu-i pune pe drumuri pe pacienți. E o boală în curs de observație, acum o descoperim", a punctat medicul internist.În ceea ce privește faptul că după ce au trecut prin boală pacienții reclamă că mirosul nu își revine complet decât după câteva luni, Nicolae Rednic spune că vindecarea nervilor e un proces lent."Vindecarea nervilor se face foarte lent. E unul din țesuturile noastre care se vindecă cel mai greu. E posibil să ai până la un an diverse tulburări ale nervului, în cazul de față nervul oftalmic", a conchis medicul.