Pastele catolic, sarbatorit de peste un milion si jumatate de romani. Cum decurge slujba in pandemie

Oamenii trebuie sa poarte masca pe tot parcursul ceremoniei si trebuie sa pastreze distantarea sociala, astfel incat sa fie cel putin doi metri intre persoane.Sarbatoarea Pastelui este precedata de trei zile sfinte, si anume Joia Sfanta - Cina Domnului, Vinerea Sfanta - Patima si moartea Domnului si Sambata Sfanta - ziua tacerii si asteptarii. Sunt cunoscute drept "Triduumul Pascal" si reprezinta preambulul Invierii.Vinerea Neagra reprezinta pentru catolici ziua in care Hristos a fost rastignit, pe muntele Golgota. Seara, in biserici se oficiaza Denia Prohodului, adica slujba de inmormantare. Tot in aceasta zi multi catolici opteaza pentru postul negru. Credinciosii ocolesc biserica de trei ori . Sfantul Epitaf, o bucata de panza pe care este brodata scena uneia dintre minunile infaptuite de Iisus, este pus pe Sfanta Masa. In Sambata Sfanta nu au loc slujbe. In noaptea de sambata spre duminica are loc celebrarea Vigiliei Pascale. Prin aceasta se exprima trecerea de la moarte si pacat la viata noua in Isus Cristos Inviat.