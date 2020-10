Patriarhia: Modul in care au actionat autoritatile privitor la interzicerea pelerinajelor "denunta un excesiv superior dispret fata de realitatea sociala imediata"

"Exercitiile negative de imaginatie la cel mai inalt nivel referitoare la comportamentul oamenilor credinciosi (declarati aprioric suspecti), la capacitatea de organizare a Bisericii (altfel partener social exemplar al autoritatilor) si la importanta prezentei si manifestarii faptului religios in societate pot fi realmente ofensatoare", este de parere Banescu.El sustine in mesajul de luni ca lipsa dialogului intre institutii si a cooptarii unor experti in domenii conexe politicului si sanatatii publice denunta "un excesiv superior dispret fata de realitatea sociala imediata"."Lipsa dialogului interinstitutional, a cooptarii in reflectia asupra deciziilor cu impact public major referitoare la suspendarea, fie si temporara, a unor libertati fundamentale, precum libertatea religioasa, a unor experti in domenii conjunctural conexe ale zonei politicului si sanatatii publice, denunta un excesiv superior dispret fata de realitatea sociala imediata. Aceasta e mult mai complexa decat le pare celor ce cred ca poate fi oricand si cu orice consecinte modificata. Organismul comunitar functioneaza firesc doar in stare de echilibru izvorat din discernamant si dialog pentru care Biserica pledeaza permanent. Ca si pentru respectarea tuturor regulilor de natura sanitara ce se impun acum"."Aroganta, autarhismul decizional si solipsismul moral nu au onorat si nu vor onora niciodata pe nimeni. Pelerinajul organizat riguros, in conditii exceptionale de respectare a unor reguli aplicate drastic si a caror incalcare (acum imaginara) poate fi sanctionata oricand de autoritati, este nu doar una dintre expresiile profunde ale libertatii religioase responsabile, ci, in actualul context, si o forma benefica de incredere si de respect fata de majoritatea oamenilor cuminti si credinciosi ai acestei tari", a adaugat Banescu.