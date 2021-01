Patriarhul Daniel, mesaj despre teama si speranta la slujba de Anul Nou: Ne afla intr-o perioada mai trista

Intaistatatorul BOR a indemnat "sa transformam vremea de incercare in timp de binecuvantare"."In Biserica Ortodoxa, sfintele slujbe sunt momente de sfintire a timpului, precum si izvor de bucurie si pace, de lumina si speranta in lupta noastra cu greutatile vietii. Anul acesta, Sfintele Sarbatori ale Naserii Domnului, Anului Nou si Botezului Domnului sunt praznuite intr-o atmosfera mai dificila din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. (...)Ne aflam intr-o perioada mai trista cand o multime de oameni sufera de teama provocata de actuala pandemie: teama de imbolnavire, teama de moarte, teama de schimbare a vietii sociale. Insa, comuniunea in rugaciune, pacea sufletului, bunatatea inimii si cooperarea in fapte bune pot face minuni, transformand teama in curaj si speranta", a spus Patriarhul Daniel Patriarhul a aratat ca "Anul Nou in care intram este un dar nou de viata, pe care-l primim de la Dumnezeu spre mantuirea noastra, adica spre cultivarea comuniunii cu El prin rugaciune si fapte bune"."De aceea, acum, la cumpana dintre ani, trebuie sa ne gandim si mai mult la modul folosirii timpului vietii noastre ca timp binecuvantat de Dumnezeu. Prin urmare, Biserica ne indeamna sa privim cu incredere si speranta, dar si cu responsabilitate, fiecare clipa a vietii prezente. In acest sens, Sfantul Ioan Gura de Aur ne invata, zicand:'Sa nu treaca nici o zi din intreaga noastra viata, in care sa nu punem in noi insine vreun folos duhovnicesc sau cu rugaciunea sau cu marturisirea sau cu facerea de fapte bune sau cu vreo alta fapta duhovniceasca'", a spus Patriarhul.Biserica Ortodoxa - a subliniat Patriarhul Daniel - "acorda o importanta deosebita faptelor savarsite in timpul vietii noastre, invatand ca fiecare cuvant rostit sau fapta savarsita in timp va avea ecou in vesnicie", iar "orice bine faptuit in timpul vietii pamantesti constituie o treapta in cresterea spirituala a omului credincios in relatia sa cu Dumnezeu si semenii"."Totodata, fapta buna savarsita din iubire milostiva si smerita poarta in ea lumina cereasca a harului dumnezeiesc lucrator in om si devine comoara a sufletului omului pentru eternitate. (...)Ne rugam Preamilostivului Dumnezeu sa-i binecuvanteze pe toti oamenii si in mod deosebit pe romanii din tara si din strainatate, daruindu-le sanatate si mantuire, pace si bucurie, dar si mult ajutor pentru a ne elibera din actuala pandemie, care afecteaza viata si sanatatea oamenilor! Va dorim tuturor ani multi si binecuvantati!", a incheiat Patriarhul DanielAnul acesta, slujba de binecuvantare a Noului An 2021 a avut loc joi, imediat dupa Vecernie, pentru a respecta restrictiile de circulatie in vigoare in timpul starii de alerta."Randuiala stabilita de Sfantul Sinod in anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos intrucat in ziua de 1 ianuarie ne amintim de momentul cand Fiul lui Dumnezeu, intrupat, a primit numele de Iisus. Iisus inseamna in limba ebraica "Dumnezeu mantuieste" si in acatist este pronuntat de aproximativ 200 de ori", precizeaza Patriarhia.Slujba care se savarseste in noaptea trecerii dintre ani mai cuprinde rugaciunea Sfantului Efrem Sirul catre Mantuitor, o rugaciune de multumire, doua rugaciuni de intrare in noul an - una din traditia liturgica romana si slava (cea care va fi citita si la slujba de Te Deum oficiata dupa Sf. Liturghie in prima zi din an) si alta din traditia greaca.Vineri, 1 ianuarie, se sarbatoreste Taierea-imprejur cea dupa trup a Domnului si Sfantul Vasile cel Mare. Liturghia Sfantului Vasile cel Mare se savarseste de 10 ori pe an: 1 si 5 ianuarie, 20 si 27 martie, 3, 10, 17, 28 si 30 aprilie, 25 decembrie.