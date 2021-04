Mesajul Patriarhului Daniel, in Pastorala de Paste. "Traversam o perioada extrem de dificila privind sanatatea si valoarea vietii"

"Traversam o perioada extrem de dificila privind sanatatea si valoarea vietii, cand numerosi oameni sunt incercati de noua epidemie, care s-a extins la nivel global. In aceasta perioada, este mare nevoie de rugaciune si de ajutorare frateasca, de apropiere de Dumnezeu si de solidaritate practica intre oameni. Aceste vremuri ne arata cat de fragila este viata omului pe pamant si cat de mare nevoie este de a pastra permanent legatura cu Dumnezeu, Izvorul vietii pamantesti si al vietii ceresti vesnice. Aceasta perioada de criza medicala poate fi transformata intr-o perioada de intarire in credinta, mai ales prin rugaciune si prin sporire a iubirii noastre fata de oamenii aflati in suferinta", spune Patriarhul.Potrivit acestuia, pandemia de COVID-19 arata ca viata si sanatatea trebuie pretuite, la fel si viata si sanatatea semenilor, "fiind daruri primite de la Dumnezeu", care trebuie protejate "cu multa responsabilitate spirituala si sanitara".Patriarhul BOR aminteste ca Sfantul Sinod a declarat anul 2021 ca An omagial al pastoratiei romanilor din afara tarii si An comemorativ al celor adormiti in Domnul - valoarea liturgica si culturala a cimitirelor si cheama la cultivarea mai intensa a comuniunii fraterne cu romanii din jurul granitelor si din diaspora."In privinta cimitirelor ortodoxe romanesti, acestea sunt locuri de reculegere si de pelerinaj; in ele aflam mormintele bunicilor si parintilor nostri, precum si morminte sau monumente funerare ale marilor personalitati nationale, oameni de cultura, de arta, oameni de stiinta, morminte si monumente ale eroilor care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea si demnitatea poporului roman, ale eroilor Revolutiei romane din decembrie 1989, dar si morminte ale martirilor marturisitori ai lui Hristos Domnul din inchisorile regimului comunist totalitar. Pomenirea celor decedati, cu rugaciune si cu recunostinta, nu este doar o datorie morala a noastra, a tuturor, ci este si un act de sanatate spirituala a sufletului, deoarece numai rugaciunea si recunostinta sunt relatie vie intre suflete, o comuniune spirituala mai tare decat moartea fizica a trupului", evidentiaza inaltul ierarh.Cu prilejul Sfintelor Sarbatori de Pasti, Patriarhul ureaza tuturor romanilor multa sanatate si pace, bucurie si speranta.