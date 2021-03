Patru proteste sunt anuntate sambata in Capitala. Ce precizari face Jandarmeria

Potrivit DGJMB, sambata, 20 martie, in Bucuresti, sunt anuntate mai multe adunari publice, organizate astfel:* in Piata Universitatii - zona Fantani, intre orele 15.00 - 18.00;* in alveola Parcului Izvor, in intervalul orar 18.30 - 22.00;* in Piata Victoriei, intre orele 14.00 - 17.30;* in zona statuii Leu (intersectia bd. Iuliu Maniu cu bd. Geniului), intre orele 19.00 - 21.00."In situatia in care participati la astfel de manifestatii desfasurate in spatiul public, pentru siguranta si sanatatea dumneavoastra, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele recomandari: Din motive de sanatate publica, pastrati distanta fizica fata de celelalte persoane si purtati in mod corespunzator masca sanitara de protectie", a transmis DGJMB, prin intermediul unui comunicat de presa.Jandarmii reamintesc celor care vor participa ca "pentru desfasurarea in conditii de siguranta a adunarilor publice, trebuie sa manifestati pasnic si civilizat, sa va delimitati de persoane care tulbura ordinea publica sau incita la violenta si sa semnalati jandarmilor prezenta in zona a unor astfel de persoane".Pe timpul starii de alerta, conform legii, numarul participantilor la mitinguri sau demonstratii trebuie sa fie de maximum 100 de persoane. Organizatorii acestor adunari publice au obligatiile legale de a respecta locul si intervalul orar de desfasurare a activitatilor, precum si celelalte norme de protectie sanitara colectiva, in contextul epidemiologic actual.Jandarmii vor fi prezenti pe timpul desfasurarii acestor manifestatii pentru a asigura masurile de ordine publica, siguranta participantilor si a celorlalti cetateni.