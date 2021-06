Patru bombe, in perfecta stare de functionare, descoperite in timpul unor lucrari, in judetul Botosani FOTO

Potrivit acesteia, doua bombe au fost scoase la suprafata de o echipa de muncitori. Alte doua a fost descoperite pe timpul cercetarii terenului cu detectorul de metale de pirotehnicienii ISU Botosani, care au ajuns la fata locului in cel mai scurt timp."Echipa pirotehnica a constatat ca cele patru bombe erau in perfecta stare de functionare si puteau exploda la orice atingere mecanica", a afirmat Lupu. Munitia de razboi a fost transportata in poligonul militar de la Copalau , in vederea distrugerii la o data ulterioara.