Patru comune din Timis intra in carantina dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a crescut in ultimele 14 zile

Acestea se afla langa Timisoara si au mai fost in carantina la sfarsitul anului trecut.Prefectura Timis a anuntat sambata ca, avand in vedere ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul judetului Timis a crescut, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei a facut o analiza, in urma careia a reiesit ca localitatile Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda au cea mai mare rata de infectare din judet."In urma unei analize, Directia de Sanatate Publica a transmis Institutului National de Sanatate Publica propunerea de carantinare a unitatilor administrativ-teritoriale Dumbravita, Ghiroda (fara Giarmata Vii), Giroc si Mosnita Noua (incluzand localitatile Mosnita Veche si Albina, dar excluzand localitatile Mosnita Noua, Urseni si Rudicica)", se arata in comunicatul Prefecturii.In urma avizului favorabil carantinarii dat de INSP, sambata, la ora 12.30, prefectul Liliana Onet a convocat sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia s-a votat instituirea masurii de carantinare a celor patru unitati administrativ teritoriale, pe o perioada de 14 zile. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a emis hotarari pentru carantinarea celor patru unitati administrativ-teritoriale.Hotararile vor fi transmise de urgenta catre Centrul National de Coordonarea si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta pentru instituirea carantinei in cele patru localitati. Masura de carantinare intra in vigoare de la data si ora prevazuta in Ordinul sefului DSU.Rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 in Dumbravita este 6,70 la o mie de locuitori, in Ghiroda - 6,40/1000 de locuitori, in Giroc - 7,82/1000 locuitori si in Mosnita Noua - 6,65/1.000 locuitori.