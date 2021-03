Patru judete si municipiul Bucuresti, in scenariul rosu. Timisul are in continuare cea mai mare incidenta a cazurilor COVID-19

Decese si persoane internate la ATI

Din perspectiva incidentei, patru judete si municipiul Bucuresti se gasesc in zona rosie Concret, pe primul loc se regaseste judetul Timis, cu 5,43 de cazuri inregistrate la mia de locuitori , urmat de judetul Ilfov, cu 3,61 de cazuri la mia de locuitori.Numar mare de cazuri inregistreaza si judetul Cluj, unde incidenta este 3,39 la mia de locuitori. In Brasov, de asemenea, incidenta este 3,23 la mia de locuitori, in timp ce in municipiul Bucuresti incidenta este de 3,04 cazuri la mia de locuitori, conform raportului emis de autoritati.In intervalul 07.03.2021 (10.00) - 08.03.2021 (10.00) au fost raportate 63 de decese (31 barbati si 32 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Valcea si Bucuresti.Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 30-39 ani, 3 decese la categoria de varsta 40-49 ani, 5 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 11 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 24 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 18 decese la categoria de peste 80 de ani.62 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.825. Dintre acestea, 1.098 sunt internate la ATI.