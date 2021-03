Alte patru localitati din Ilfov intra in carantina de sambata de la ora 22.00

Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a analizei de risc efectuate de Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara patru hotarari care vizeaza instituirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Domnesti cu satele apartinatoare Domnesti si Teghes, comuna Jilava, orasul Pantelimon si orasul Voluntari.Propunerile au fost inaintate catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei, iar seful DSU, secretarul de stat Raed Arafat , a emis ordinele privind instituirea carantinei pentru localitatile respective.Masurile obligatorii pe care trebuie sa le respecte toate persoanele care se afla permanent in localitatile carantinate sau care tranziteaza zonele carantinate se regasesc in ordinele sefului DSU.Intre timp, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc mai multe proteste fata de restrictiile anti-COVID impuse de catre autoritati.