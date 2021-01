Mai multe orase din Spania, ramase fara internet si telefonie, dupa ce patru romani au furat un kilometru de cablu de cupru

Cei patru au furat 820 de metri de cablu de cupru, astfel ca serviciile de telefonie si internet din orasele Sotodos, Padilla del Ducado si Villarejo de Molina au fost oprite brusc, potrivit Antena3.ro O companie de telecomunicatii a sesizat, in 7 ianuarie, furtul mai multor cabluri, iar rezidentii mai multor localitati au observat prezenta unei masini suspecte, care circula noaptea.Politistii au descoperit ca, in zona Albalate a orasului Guadalajara, mai multe persoane ardeau cabluri pentru a elimina izolatia de plastic. Cablul era apoi depozitat si vandut. Cei patru au fost prinsi in trafic de un echipaj de politie. In masina au fost gasite diferite ustensile folosite la taierea cablurilor telefonice.Toti au varste cuprinse intre 21 si 27 de ani si sunt rezidenti in Madrid.Citeste si: Tinerii defavorizati pot obtine gratuit permisul de conducere. Ce conditii trebuie sa indeplineasca