Cate spitale din Capitala au primit avize temporare de functionare pentru a ingriji pacienti non-COVID

Cele care au primit avize temporare de functionare sunt Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Spitalul Clinic nr 1 CF Witting, Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor si Spitalul Clinic Colentina, ultimele doua urmand sa depuna doar planul de rezilienta fata de recrudescenta COVID-19.Spitalul Clinic Nicolae Malaxa - aviz eliberatSpitalul Clinic nr 1 CF Witting - aviz eliberatSpitalul de Pneumofitiziologie Sf Stefan - in lucruSpitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - in lucruInstitutul de Pneumologie Marius Nasta - in lucruInstitutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare - in lucruInstitutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof Dr. C.C. Iliescu - in lucruInstitutul Clinic Fundeni - in lucruSpitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu - in lucruSpitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila - in lucruSpitalul Clinic Coltea - in lucruSpitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon - in lucruSpitalul Clinic Dr. I Cantacuzino - in lucruSpitalul Clinic de Urgenta Bagdasar- Arseni - in lucruSpitalul Clinic Prof. Dr. Constantin Angelescu - in lucruSpitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor - aviz eliberatSpitalul Clinic Colentina - aviz eliberat"Mentionam ca primele 2 spitale (Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Spitalul Clinic nr 1 CF Witting) au primit aviz de functionare cu caracter temporar, dupa aparitia OMS 434/2021 modificat si completat de OMS 753/2021, iar ultimele 2 spitale (Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor, Spitalul Clinic Colentina) au primit aviz de functionare cu caracter temporar inainte de aparitia modificarilor si completarilor OMS 434/2021, urmand sa depuna doar planul de rezilienta fata de recrudescenta COVID-19, conform OMS 753/2021", a precizat DSP Bucuresti.