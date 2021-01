FOTO/VIDEO Paul Naoian, clujeanul care participa la competitii sportive doar in pantaloni scurti, la minus 20 de grade. "Au fost momente cand nu imi mai simteam carnea de pe corp"

"Am inceput sa alerg in 2016, luna noiembrie, iar prima competitie a fost in iunie 2017, in Austria-Salzburg 30k trail. Neavand antrenament, am abandonat cursa la km 28. Pana in 2018, alergam doar in pantaloni scurti si in tricou. Insa in 2019, am vazut un articol despre Wim Hof care a urcat pe Everest doar in pantaloni scurti si in sandale, lucru care m-a ambitionat si am inceput sa alerg la bustul gol", a declarat ardeleanul pentru Ziua de Cluj Cea mai recenta competitie a fost in decembrie 2020, unde a alergat 52 de kilometri doar in pantaloni scurti."Ma tot intreb daca a fost un vis sau realitate... Pe data de 1 decembrie am participat, la Cluj, EcoTrail Ultramarathon 2020, si vreau sa va multumesc din suflet tuturor pentru sustinere. In timpul cursei, din pacate, am deviat de la traseu de trei ori si am alergat 2 km in plus.Partea nebuna este ca am alergat 52km si am reusit sa termin competitia consumand doar patru geluri izotonice, fara apa sau altceva. Am terminat pe locul 13, cu timpul de 5:11:53. Am stabilit si un nou record personal, alergarea la bustul gol/iarna 52km, cel vechi fiind de 22kilometri. Nu renunta niciodata la visele tale!", a scris Paul, pe Facebook , dupa finalizarea competitiei."Am stabilit un nou record personal, alergare la bustul gol pana pe Varful Vladeasa. Este pentru prima data cand reusesc sa alerg in pantaloni scurti pana la 1.836 m. A fost un vant foarte puternic, au fost momente cand nu imi mai simteam nasul si carnea de pe corp, parca voia sa se desprinda de os", a mai spus Paul Naoian.Citeste si: Rares Bogdan, despre interventia lui Iohannis in razboiul "lui Orban i se umfla capul". "Nu imi pare rau absolut deloc"