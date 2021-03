Pe ce cheltuiesc romanii banii

Aspiratoarele robot

Conform statisticilor efectuate in primele luni ale anului, s-a constatat ca in locul unei scaderi in randul vazarilor, preconizata de mai toti analistii financiari, a avut loc o crestere semnificativa. Aceasta a fost resimtita mai ales de magazinele din mediul online, care s-au bucurat de venituri mai mari fata de aceeasi perioada a anilor trecuti.In cele ce urmeaza vom vedea care este topul produselor preferate de romani in prima parte a anului.Odata cu evolutia tehnologiei, au crescut si pretentiile fiecarui individ in materie de gadget-uri. Daca pana acum cativa ani majoritatea familiilor detineau un aspirator clasic, astazi acesta nu mai este suficient. Timpul liber din ce in ce mai redus, comoditatea sau pur si simplu lipsa chefului au indreptat atentia tot mai multor persoane catre revolutionarul aspirator robot. Acesta este mult mai eficient, poate functiona non-stop, cu exceptia perioadei in care sta la incarcat si cel mai important lucru este ca actioneaza independent. Este necesara o simpla comanda sau programare in prealabil si casa va fi curata fara batai de cap.Deoarece tot mai multe firme au inceput sa produca aceste dispozitive inteligente, automat si preturile lor au inceput sa scada. Cu o investitie minima oricine se poate bucura de un robot de aspirare capabil sa preia sarcinile de aspirare a tuturor suprafetelor.De la spalarea eficienta si scoaterea celor mai intese pete pana la uscarea rufelor si pregatirea acestora pentru impachetare nu este decat un pas: o masina de spalat rufe performanta Cei mai multi dintre cumparatori au optat pentru o masina de spalat cu uscator incorporat. Pe langa sarcina principala a uscatorului si anume de a usca rufele, acesta este responsabil si pentru curatarea scamelor sau a diferitelor resturi de pe materiale.Perioadele tot mai mari de timp petrecute acasa i-au determinat pe romani sa-si inlocuiasca vechiul televizor cu unul performant, 4K, ultra HD, aflat in pas cu tendintele actuale.Calitatea filmelor, fluiditatea jocurilor, zecile de aplicatii puse la dispozitia utilizatorilor sunt cateva dintre motivele pentru care s-a renuntat la vechile televizoare in detrimentul celor de ultima generatie.Chiar daca majoritatea scolilor au fost redeschise, trendul in ceea ce priveste achizitia de tablete si laptopuri este in continua crestere.Aria domeniilor de activitate in care se folosesc aceste gadget-uri este tot mai dezvoltata, iar acest lucru si-a pus si el amprenta asupra vanzarilor. Se spune ca la ora actuala 1 din 3 angajati folosete un laptop sau o tableta in scopul muncii.Atat barbatii, cat si femeile investesc tot mai mult in aspectul lor, conform ultimelor date provenite din sursele online. Produse precum fonduri de ten, epilatoare sau placi de par sunt la mare cautare in randul doamnelor si domnisoarelor. In ceea ce-i priveste pe barbati, acestia sunt interesati de aparatele de ras sau barbierit, de masinile de tuns parul sau de parfumuri.Echilibrul cumparaturilor pare sa se fi inclinat in favoarea celor online. Conform ultimelor sondaje, majoritatea celor chestionati au spus ca prefera cumparaturile online in detrimentul vizitelor la magazin, datorita comoditatii si a lipsei de timp. Un avantaj in plus al achizitiilor din mediul virtual este acela ca produsele pot fi returnate in termen de 30 de zile fara vreun motiv anume.Online sau nu, romanii si-au continuat aventura cumparaturilor si la inceputul acestui an si nu par sa fie afectati in vreun fel de previziunile sumbre ale specialistilor in ceea ce priveste nivelul financiar preconizat.