Lebede prinse intre gunoaie pe un lac din Timis. "Deseurile importate ilegal pot disparea fara urma la numai cativa kilometri de la intrarea in tara" VIDEO

"Sunt deseurile abandonate, poluarea si importurile ilegale de deseuri o problema de securitate nationala?Deseurile importate ilegal pot sa dispara fara urma, la numai cativa kilometri de la intrarea in tara, ingropate sub alte deseuri, sau sub luciul apelor.O parte din munca de preventie a Garzii Nationale de Mediu GNM, impreuna cu Politia Romana si Jandarmeria, consta in identificarea structurilor infractionale si a locurilor in care deseurile pot fi ingropate", a scris Octavian Berceanu, seful Garzii de Mediu, pe Facebook."Fostele balastierele pot fi o destinatie perfecta pentru depozitari ilegale de deseuri. Peste deseurile periculoase pot fi puse alte deseuri din constructii sau pamant, iar rezultatele devin catastrofale pentru mediu si oameni", spune seful Garzii de Mediu.In 3 zile, in judetul Timis, GNM a sistat activitatea a 7 companii de profil, a facut 30 de controale, 32 de amenzi cumuland 1.7 milioane lei, potrivit lui Berceanu.