LIVETEXT Pelerinajul de la Constanta. Un popa le-a transmis autoritatilor:"Sa va fie rusine". Aproape 150 de membri ai clerului bisericesc au participat la slujba

Nu au fost mai mult de 400 de oameni la slujba

La locul unde se formase un convoi de masini cu pelerini, un preot a coborat din autoturism, a filmat convoiul de masini si le-a transmis autoritatilor sa le fie rusine, desi adunarea religioasa a fost interzisa in plina pandemie COVID, scrie Antena 3."Mergem la slujba, sigur. Dar m-am oprit putin sa vad, ca vin tocmai de la Constanta si nicio masina de politie in oras, vad ca toata lumea este aici, blocata la Ion Corvin. Pentru ce? Sa le fie rusine!", a transmis preotul.Preotul care a afilmat convoiul de masini FOTO Antena3Conform datelor centralizate de fortele de ordine, la slujba religioasa ar fi participat aproximativ 150 de membri ai clerului bisericesc, circa 120 de credinciosi sositi individual, 20 de voluntari prezenti pentru serviciile de catering si membri ai unei delegatii crestine sositi cu opt microbuze de cate opt locuri, a mai mentionat prefectul judetului Constanta pentru Agerpres.Peste 130 de jandarmi si politisti asigura masurile de ordine publica la aceasta ceremonie religioasa.Totusi, zeci de masini cu oameni proveniti din alte localitati decat Ion Corvin au sosit dimineata la Pestera Sfantului Apostol Andrei, fiind verificati de catre politisti si de catre jandarmi, potrivit News.ro.Vin microbuze de la Fratia Ortodoxa si multe alte autoturisme, in mare parte din Bucuresti , scrie Ziua de Constanta.Insa, la ceremonia religioasa nu pot participa decat cei care au domiciliul in localitatea Ion Corvin pe raza careia se afla Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a interzis pelerinajele religioase pentru cei din alte localitati dupa ce incidenta la nivelul judetului a trecut de 3.Prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, intrebat intr-o interventie la Digi24 daca poate sa participe oricine la acest pelerinaj, a declarat: "Nu, nu poate sa participe oricine. Restrictia exista in continuare, tocmai de aceea, organele de ordine publica au procedat la legitimarea celor care doreau sa participe la pelerinaj, iar datele celor care nu erau din interiorul localitatii Ion Corvin au fost preluate, urmand ca, ulerior, in termen legal, sa se produca si sanctionarea contraventionala a acestora".El mai sustine ca acest lucru li s-a adus cunostinta persoanelor din alta localitate in momentul legitimarii.Intrebat daca aceste persoane vor fi amendate, prefectul spune ca "mai devreme sau mai tarziu, da. In termen legal". "De-a lungul zilei nu au fost mai mult de 400 de oameni. La slujba au asistat undeva la 300 de oameni care au respectat normele sanitare, erau pe punctele acelea trasate de preotii de acolo impreuna cu organe de orfine publica", a adaugat prefectul."Persoanele care au vrut sa urce la acest pelerinaj au fost lasate sa treaca dupa ce li s-a adus la cunostinta ca sunt pasibili d eo sanctiune contraventionala. Numarul celor care nu au respectat prevederile legale in acest sens e 100", a adugat prefectul.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anuntat la inceperea ceremoniei religioase de la Pestera Sfantului Apostol Andrei ca asteapta sa vina mai multi credinciosi la aceasta sarbatoare . "Asteptam sa vina mai multi credinciosi. Am vazut ca este bunavointa pentru ca toti sunt romani , fiind romani nu pot sa fie impotriva romanilor, fiind crestin-ortodocsi nu pot sa fie impotriva fratilor lor", a transmis IPS Teodosie.Slujba este transmisa live pe Facebook si Youtube.