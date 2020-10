Guvernul contreaza Patriarhia pe tema pelerinajului de Sfantul Dimitrie. Precizarea lui Ludovic Orban dupa ce oficialii BOR au anuntat ca evenimentul va dura trei zile

"Pelerinajul de Sfantul Dimitrie nu este unul similar cu cel de la Sfanta Parascheva, in care 85% din pelerini sunt veniti din tara. La Sfantul Dimitrie, doua treimi dintre cei care participa la slujba sunt bucuresteni. Vom face o analiza si cand specialistii vor prezenta un punct de vedere, il vom anunta", a spus premierul Ludovic Orban intr-o declaratie de presa.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat ca pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, va avea loc in acest an in conditiile starii de alerta, de duminica pana marti, la eveniment putand participa doar credinciosii bucuresteni."Evenimentul are loc in conditii exceptionale de protectie, intre 25 - 27 octombrie, cu acces doar pentru cei din municipiul Bucuresti ", a declarat joi, 22 octombrie, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Patriarhia Romana a transmis ca sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, din perioada 25-27 octombrie 2020, are loc anul acesta in conditii diferite, impuse de restrictiile sanitare cauzate de pandemia Covid 19 din Romania.Credinciosii din municipiul Bucuresti care vor dori sa se inchine in zilele respective la Sfintele Moaste, o vor putea face in urmatoarele conditii:- accesul la racla se va face pe un singur rand de persoane care vor astepta una in spatele celeilalte, pastrand distanta de 1,5 m intre ele;- pe trotuarul cu un culoar unic de acces vor fi trasate marcaje de stationare pentru facilitarea pastrarii acestei distante;- pe marginea traseului unic de acces vor fi amplasate anunturi cu privire la pastrarea distantei si respectarea normelor igienico-sanitare;- se va crea un flux unic de circulatie a credinciosilor, cu intrare de la baza Dealului Patriarhiei si cu iesire separata, pe strada Patriarhiei spre strada 11 iunie;- voluntarii prezenti, care vor purta permanent masti de protectie si manusi, vor oferi credinciosilor materiale de dezinfectare si igiena.