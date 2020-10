Pelerinajul de Sfantul Dumitru din Bucuresti nu va mai avea loc

"Sunt om credincios, care respect biserica , care intotdeauna am fost alaturi de proiectele bisericilor in general. Pe de alta parte, riscul este foarte mare, pentru ca sa ne gandim la urmatorul aspect: foarte multi din credinciosii care participa la aceste sarbatori religioase, la aceste pelerinaje sunt oameni in varsta care sunt expusi unor riscuri foarte mari. Stiti cum functioneaza: in parohii se organizeaza deplasari cu autocarul, cu microbuzul in niste conditii pe care nu putem sa le controlam. Riscul de raspandire exista atata timp cat se fac deplasari care dureaza ore intregi. Dupa aceea, este foarte greu de asigurat conditiile de distantare fizica si de protejare a sanatatii persoanelor, plus ca sunt anumite lucruri care se desfasoara si care pot pune in pericol viata credinciosilor. Eu sunt convins ca si in Biserica Ortodoxa exista intelegere pentru aceasta decizie a noastra si ii rog pe credinciosi sa inteleaga ca nu am facut-o decat pentru a proteja sanatatea", a explicat Orban, la sediul PNL.Pe 26 octombrie, credinciosii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir, iar pe 27 octombrie pe Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor.