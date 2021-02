Citu: "Pensiile speciale vor disparea odata cu reforma sistemului. "Vom rezolva problema acestor doua Romanii: unii care sunt speciali si unii care nu sunt speciali"

Intrebat, joi seara, la Digi 24, despre eliminarea pensiilor speciale, Florin Citu a precizat ca deja sunt trei proiecte elaborate si votate in acest sens care au picat la CCR "Eu cred ca vom rezolva problema pensiilor speciale atunci cand vom implementa reforma pensiilor. (...) pensii bazate pe contributivitate si atunci vom rezolva problema acestor doua Romanii: unii care sunt speciali si unii care nu sunt speciali. In acest moment, Guvernul nu are o decizie totul este in Parlament", a declarat Florin Citu.Premierul a precizat ca se va incepe de la Ministerul Muncii."Este nevoie de o reforma a intregului sistem de pensii, pentru ca noi avem o problema pe care o au si multe tari dezvoltate - problema demografica. In 15 ani de zile, deficitul va creste, iar cei care vor lucra nu vor mai putea sa plateasca pentru cei care vor iesi la pensie, intre care voi si si eu. I trebuie sa gandim de astazi un mod de a rezolva aceasta problema", a mai declarat Citu.Intrebat punctual cand vor disparea pensiile speciale, Citu a explicat: "Ele vor disparea cu reforma sistemului de pensii in care vom trece toate pensiile pe contributivitate". Parlamentul a votat, miercuri, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilo r.