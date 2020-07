Pensionarii vor "supraimpozitarea" celor care muncesc cu jumatate de norma pentru a le creste lor pensiile cu 40%

Cererea este semnata de presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania, Preda Nedelcu, presedintele Uniunii Generale a Pensionarilor din Romania, Toma Neamtu, presedintele Federatiei Nationale "Unirea" a Pensionarilor din Romania, Dumitru Cojanu, care spun ca reprezinta aproape 5 milioane de pensionari.Reprezentatii celor 5 milioane de pensionari au cerut un fel de supraimpozitare a romanilor care lucreaza cu contracte de munca cu norma partiala. Vor ca aceasta categorie de muncitori sa fie impozitata ca si cum ar lucre cu norma intreaga."Pentru asigurarea respectarii cresterii cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020, conform prevederii Legii 127/2019 si a promisiunilor facute de Guvernul Romaniei in decembrie 2019, consideram ca se poate acoperi minusul contributiilor asigurarilor sociale determinate de pandemia covid-19, prin aplicarea masurilor: Plata contributiilor pentru contractele de munca part-time sa se faca la nivelul anilor 2018 si 2019, in care s-a reusit, astfel, ca subventia de la bugetul de stat in bugetul asigurarilor sociale de stat, sa fie numai de 4,7 si respectiv 2,5 miliarde lei", spun organizatiile de pensionari.Cea de-a doua propunere este cresterea subventiei bugetului asigurarilor sociale pentru anul curent cu 7,2 miliarde de lei."Subventia de la bugetul de stat pentru anul 2020 sa se asigure in suma egala cu subventia din anul 2015, respectiv de 18,5 miliarde lei, in plus cu 7,2 miliarde lei fata de 11,3 miliarde lei cat s-a prevazut in bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020", mai spun pensionarii.Acestea au reluat si propunerea transmisa la inceputul lunii privind inghetarea transmiterii contributiilor sociale la fondurile de pensii administrate privat: Prorogarea aplicarii Legii 411/2004 pentru anii 2020 si 2021. Mentionam ca in bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 este prevazuta suma de 9,3 miliarde lei.Cea de-a patra propunere transmisa de organizatiile de pensionari este organizarea de controale sub acoperire pentru reducerea muncii la negru."Reducerea muncii la negru prin controale si verificari, eventual sub acoperire, cu specialisti in echipe comune ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Interne, prin care estimam un plus de 5 miliarde lei anual", mai spun pensionarii.Apelul este adresat Guvernului, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din Romania.