Trei perchezitii in Bucuresti: Un cabinet medical a consultat pacienti contra cost, dar a obtinut si bani de la CASMB

"In data de 14 aprilie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza trei perchezitii domiciliare in Bucuresti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda informatica, fals privind identitatea si evaziune fiscala", conform DGPMB.Potrivit anchetatorilor, in perioada februarie 2019 - prezent, un cabinet medical ar fi prestat servicii medicale pentru care a incasat contravaloarea de la pacienti fara a emite documente justificative, in acelasi timp decontand sumele si de la CASMB, retinand si utilizand fara drept cardurile de sanatate ale pacientilor asigurati "Prejudiciul estimat adus bugetului asigurarilor sociale este in valoare de aproximativ 70.000 lei", arata sursa citata.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.