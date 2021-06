Perchezitii de amploare in Vaslui, la persoane banuite de infractiuni economice VIDEO

Banuiti de infractiuni economice

Oamenii legii pun in aplicare 23 de mandate de perchezitie domiciliara , in judetul Vaslui.In cauza in care au fost dispuse perchezitiile domiciliare, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii.Ancheta este in curs de desfasurare , politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui urmand a efectua cercetari, in vederea stabilirii si probarii intregii activitati infractionale a persoanelor implicate.Actiunea se desfasoara cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui si ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau Alexandru cel Bun.