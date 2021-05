Perchezitii DNA intr-un dosar care vizeaza atribuirea nelegala a unor locuinte sociale

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate celor de coruptie efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie comise in perioada 2018 - 2020, in legatura cu atribuirea nelegala a unor locuinte din fondul locativ de stat", a transmis, joi, DNA.Sursa citata a mai adaugat ca, joi, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, se efectueaza perchezitii domiciliare in 26 locatii situate in municipiul Bucuresti si judetele Giurgiu si Ilfov, dintre care una este sediul unui cabinet notarial, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice.In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si din partea Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.