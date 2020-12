Politistii efectueaza 85 de perchezitii in 7 judete la persoane banuite de contrabanda

Potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Vaslui, in cauza in care au fost dispuse perchezitiile domiciliare se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda calificata."Astazi, 11 decembrie, peste 200 de politisti, 100 de jandarmi si 40 de luptatori de actiuni speciale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, pun in aplicare 85 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Vaslui, Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Constanta si Dambovita. Ancheta este in curs de desfasurare, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui urmand a efectua cercetari in vederea stabilirii si probarii intregii activitati infractionale a tuturor persoanelor implicate", precizeaza sursa citata.Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.Actiunea se desfasoara cu sprijinul Inspectoratelor de Politie Judetene Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati, Constanta si Dambovita, al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui si ai Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, precum si al Serviciilor pentru Actiuni Speciale din judetele mentionate.Citeste si: VIDEO Trei tineri, votanti AUR, au facut scandal la o sectie de vot din Stockholm. A intervenit politia