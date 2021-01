FOTO Povestea celebrei cladiri de pe Visarion 8 furata bucata cu bucata si pentru care autoritatile fac perchezitii. In locul imobilului de patrimoniu se ridica un bloc

Perchezitii in cazul cladirii Visarion 8

Cladirea de pe strada Visarion 8 face parte din ansamblul monument istoric "Lascar Catargiu" si este zona protejata.Din 2001, imobilul a fost lasat in paragina. In 2007, tamplaria a fost scoasa, iar ornamentele de pe fatada au inceput sa se degradeze. In 2008, proprietarii au incercat sa o demoleze, dar la presiunea societatii civile si a presei, autoritatile au intervenit si au oprit lucrarile care se desfasurau ilegal.Casa a ramas, insa, fara acoperis, iar fatada a scapat intreaga, dar proprietarii au lasat imobilul la indemana hotilor de fier vechi si materiale de constructii, fiind practic demolat bucata cu bucata, potrivit SOS Patrimoniu Cladire a fost demolata fara nicio autorizatie de constructie, incepand cu anul 2008, scria actualul primar al Municipiului Bucuresti Nicusor Dan , in iulie 2019.In vara anului 2019, proprietarii au inceput sa demoleze fara autorizatie si ramasitele ultimelor ziduri ale cladirii de patrimoniu de pe strada Visarion, pentru a face loc unui bloc, scrie HotNews.ro Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea la acea vreme, spunea ca nu era nevoie de o autorizatie de constructie, deoarece proprietarii au venit cu un act de la Cadastru care dovedeste ca pe teren nu mai era nimic. PMB a dat, in vremea primarului Firea, autorizatie de construire pentru ridicarea unui bloc cu doua subsoluri, parter si 4 etaje, in locul imobilului de patrimoniu, conform publicatiei citate anterior.Nicusor Dan anunta, la finalul lunii iulie 2019, ca va ataca in instanta autorizatia de construire."Vom ataca in instanta autorizatia de construire. Visarion 8 este unul dintre simbolurile luptei pentru protejarea patrimoniului. Nu este posibil ca o cladire dintr-un sit monument istoric si dintr-o zona construita protejata sa dispara pur si simplu", scria Nicusor Dan pe pagina de Facebook Comisia Nationala a Monumentelor Istorice a respins procedura de clasare in regim de urgenta a imobilului, in anul 2007. Drept urmare, acesta nu face parte din monumentele istorice ale Capitalei.Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac miercuri dimineata, 20 ianuarie, noua perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar penal vizand infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale, fals in declaratii, omisiunea sesizarii si executarea de lucrari fara autorizatie de desfiintare, in legatura cu demolarea ilegala a cladirii situate pe strada Visarion, numarul 8, din centrul Capitalei, intr-o zona protejata, langa Sectia 1 de Politie.Perchezitii se fac si la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Sector 1 si Directia Generala de Politie Locala a Municipiului Bucuresti, potrivit unor surse apropiate investigatiei.