Perchezitii la mai multe farmacii din tara si in Capitala unde exista suspiciunea ca se vand ilegal medicamente stupefiante

Potrivit unui comunicat al DIICOT, au fost efectuate perchezitii in judetele Mures, Vrancea, Arges, Calarasi, Sibiu, Neamt, Prahova, Buzau, Cluj, Constanta, Bihor, Bacau, Giurgiu si la o farmacie din Bucuresti.In cadrul activitatilor au fost descoperite ca fiind detinute ilegal medicamente continand substante stupefiante sau psihotrope, plicuri cu substante despre care exista indicii ca sunt droguri de mare risc (cocaina), canabis sub forma de muguri si o cultura indoor de canabis (opt plante).Una dintre perchezitii a fost efectuata la o farmacie din Bucuresti, fiind ridicate, in vederea cercetarilor, de la toate cele trei puncte de lucru ale acestei farmacii, inscrisuri si date informatice privind gestiunea acestor medicamente.Anchetatorii sustin ca, in perioada 2019-2020, suspectii au comercializat medicamentele respective la peste 200 de persoane din Romania, la preturi semnificativ mai mari decat preturile maximale de vanzare cu amanuntul, stabilite prin dispozitiile legale.In cauza s-a constatat faptul ca lider al gruparii infractionale este o femeie, care a condus aceasta activitate cu ajutorul a patru membri de familie, respectiv doi fii ai acesteia si doua nurori.Ca mod de operare, s-a stabilit faptul ca suspectii au detinut mai multe pagini pe o retea de socializare, fiecare pagina avand denumirea unui medicament.Printre medicamentele comercializate de catre suspecti au fost identificate si droguri de mare risc, respectiv codeina, un drog susceptibil de a crea senzatii halucinogene, dar si multe efecte negative asupra organismului.Medicamentele erau livrate printr-o societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, societate ce detine un contract de livrare incheiat cu o firma de curierat.