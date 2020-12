Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cauza sunt efectuate cercetari, in baza ordonantei de delegare D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalarea banilor.Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 - 2014, pe teritoriul Romaniei ar fi activat un grup infractional organizat constituit din cetateni turci, sirieni si romani specializati in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.Membrii gruparii ar fi efectuat importuri de produse zaharoase din Turcia la un pret subevaluat prin intermediul mai multor societati comerciale cu un comportament tip fantoma, controlate de catre acestia, micsorand in acest fel valoarea taxelor vamale si a TVA-ului, la momentul efectuarii operatiunilor de import.Dupa efectuarea importului, gruparea ar fi utilizat metoda "carusel" pentru marirea artificiala a valorii produselor importate si crearea unui avantaj fiscal pe lant pentru beneficiarul real al produselor importate.Prejudiciul cauzat bugetului de stat de catre gruparea infractionala este de peste 27.000.000 de lei.La activitati participa politistii Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Ilfov, Constanta, Buzau, Valcea, Prahova, Ialomita, Giurgiu si Arges.La actiune participa si jandarmii Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes".Citeste si: Un barbat a murit in spital dupa ce a fost batut cu bestialitate de doi tineri, in scara blocului