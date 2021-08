Performanța marca TCL, premiată la EISA. TCL face istorie la premiile EISA, câștigând în premieră trei distincții

TCL Mini LED TV 65C825 CÂȘTIGĂ PRIMUL PREMIU “PREMIUM LCD TV 2021-2022” DIN ISTORIA COMPANIEI

TELEVIZORUL QLED 55C728 CÂȘTIGĂ PREMIUL “BEST BUY TV 2021-2022” EISA

Soundbarul TS8132 câștigă premiul “Best Buy Soundbar 2020-2021” EISA

Soundbarul TS8132 oferă o experiența fascinantă a cinemaului la tv

TCL 65C825 a primit pentru prima dată în istoria companiei premiul pentru imagine și sunet acordat de EISA pentru televizoarele de gama LCD, întrunind toate standardele de calitate cerute de această industrie deosebit de competitivă. Lansat în luna aprilie a acestui an pentru piața din Europa, TCL 65C825 este un televizor 4K Mini-LED combinat cu QLED, care înglobează tehnologia Android TV și sistemul de sunet Onkyo.Datorită tehnologiei de ultimă oră Quantum Dot, precum și algoritmului AIPQ care folosește inteligența artificială și caracteristicilepentru UHD upscaling, atât televizorul TCL 65C825, cât și întreaga serie C82 oferă experiența cinematografică completă. Vorbim despre aspect vizual impresionant, 100% acuratețe în cadre, nuanțe vii din peste un miliard de combinații de culori și umbre, dar și capacitate de adaptare la tipul de conținut redat pentru a genera imagini cât mai realiste pe ecranul televizorului. Mai mult, seria TCL C82 vine la pachet și cu tehnologia TCL Mini LED, care folosește mii de mini-led-uri pentru a livra o luminozitate incredibilă. Astfel, se adaugă un plus de dramatism vizionării, prin umbre bogate și perfect conturate pentru o performanță HDR cum rar se întâlnește pe piață. Totodată, contrastul extrem de simplu de controlat prin mini-leduri îți taie răsuflarea, iar datorită lui seria C82 îți aduce în fața ochilor noi detalii în zonele întunecate și, simultan, și în cele luminoase pentru o experiență de vizionare cu adevărat stratificată.„Prin înlocuirea luminii convenționale LCD cu o matrice de iluminare multizonală compusă din mii de mini-led-uri, televizorul de top TCL 65C825 4K oferă o experiență cinematografică de invidiat la un preț accesibil. Nivelurile de negru și detaliile de umbre sunt excelente, la fel și precizia în HDR playback, încorporând Dolby Vision și HDR10+, în timp ce HDR10 este gândit la perfecțiune pentru Dynamic Tone Mapping. Totodată, dincolo de imaginile de cinema pe care le oferă, acest MINI LED TV are și multe alte caracteristici de top: un sistem de sunet creat în colaborare cu Onkyo care oferă redare audio impecabilă, o platformă Android inteligentă pentru navigare ușoară și compatibilitate pentru generația de top a consolelor video. Indiferent din ce punct de vedere analizăm acest televizor, 65C825 este un triumf”, a declarat un membru din juriul EISA.TCL 65C825 este și Calman Ready, ceea ce înseamnă că suportă 3D LUT și peste 4000 de puncte de calibrare prin software-ul Calman, oferind și culori îmbunătățite prin Aurora Color Engine. Această inovație a fost gândită de la zero în baza software-ului Calman care înglobează cele mai noi cercetări în domeniul culorilor, asigurând consumatorilor maximum de rezultate prin Aurora Color Engine.„De douăzeci de ani suntem lideri în, iar inovațiile pe care le aducem an de an arată că suntem la fel de dedicați să descoperim și lansăm cele mai bune produse pentru vizionări de top în confortul casei. Cu C825 intrăm în gama televizoarelor Premium sau, cu alte cuvinte, în piața produselor care au rezultate uimitoare în 3 arii majore pe care am ajuns să se dominăm: streaming, sport și gaming. Combinația de inteligență artificială pentru, procesarea prin panouri QLED pentru culori cât mai realiste, Mini-LED-urile pentru dynamic range și rata de afișaj de 100Hz pentru cadre rapide chiar le permit clienților noștri să trăiască aventura în același timp cu eroii lor preferați. De asemenea, nu ar fi fost un televizor premium fără calibrarea Calman Ready și Dolby Vision. În plus, inteligența artificială ajută la adaptarea experienței Dolby Vision HDR la orice tip de conținut și ambient, precum și la optimizarea UHD 120 Dolby Vision VRR pentru gaming”, a declarat Marek Maciejewski, Product Development Director pentru Europa.Ultra-competitivul 55C728 a fost și el lansat în aprilie 2021, ca unul dintre noile televizoare din seria C, și tocmai a câștigat premiul „Best Buy TV 2021- 2022” de la EISA TCL 55C728 combină armonios și eficient a doua generație de algoritm AiPQ, tehnologia Quantum Dot, 4K HDR și afișajul nativ de 100Hz pentru imagini clare și cu rată de răspuns mare pentru cadre de mare viteză. În plus, acest model are încorporat și Game Master Pro, suportând toate formatele HDR (incluzând aici HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Designul elegant vine cu un cadru de metal foarte subțire ca ecranul mare al televizorului să poată fi așezat cu ușurință pe orice suprafață în orice cămin.„Televizorul 55C728 îndeplinește toate caracteristicile unui TV 4K accesibil tuturor. Are o ramă subțire și picioare discrete, oferă conectivitate HDMI 2.1, încorporează sistemul de operare Android TV – actualizat la Google TV mai târziu în acest an – și are și Dolby Vision HDR și suport audio Dolby Atmos. Iar cel mai important lucru e că oferă o calitate a imaginii cu mult peste prețul la care este comercializat. QLED-ul TCL oferă performanțe detaliate, culori vii și contrast calitativ, aducând la viață filmele, serialele și jocurile perferate ale consumatorilor. Sistemul de boxe integrate Onkyo completează setul oferind un puternic acompaniament sonor. Cei care își doresc o experiență versatilă, prietenoasă și de neuitat de la un ecran TV fără a-și goli buzunarele are trebui, clar, să ia în considerare această achiziție”, au punctat membrii juriului EISA.„Rețeta de succes a seriei noastre C constă în cel mai bun mix de funcționalități de care au nevoie consumatorii noștri la un preț accesibil. 2021 este anul streamingului, sportului și gamingului, iar noi oferim de toate pentru toți. Culori ideale cu QLED și calibrarea Calman Ready, afișaj nativ și UHD 120 Dolby Vision VRR pentru gaming. În fiecare an transformăm tehnologiile cheie din domeniul TV, iar seria C728 este o nouă dovadă că TCL poate face orice” a mai punctat Marek Maciejewski, Product Development Director pentru Europa.La fel ca TCL 65C825, premiatul TCL 55C728 este acum Calman Ready, ceea ce înseamnă că suportă 3D LUT și peste 4000 de puncte de calibrare prin software-ul Calman, oferind și culori îmbunătățite prin Aurora Color Engine.TCL, care a înregistrat un succes deosebit cu boxele produse care folosesc Dolby Atmos în formate ușor adaptabile pentru mulți consumatori, a lansat în acest an un nou soundbar: TS8132. Acest soundbar de tip 3.1.2 Dolby Atmos are un subwoofer wireless, oferind o experiență audio de excepție pentru streaming, TV și jocuri. Motive pentru care TS8132 a primit premiul “BEST BUY SOUNDBAR 2020-2021” din partea experților EISA.Prin soundbarul TS8132, utilizatorii pot trăi acasă experiența Dolby Atmos într-o nouă dimensiune cu un setup de canal de tip 3.1.2, care asigură profunzime și acuratețe sunetelor. Aceste performanțe vor uimi publicul și o vor face într-un design compact, elegant și cu un subwoofer puternic. TS8132 va transforma repede orice living în hubul preferat de relaxare prin opțiunea de Chromecast care funcționează cu Apple AirPlay, Hey Google și Alexa, conectându-se ușor la cele mai populare ecosisteme. Suportă și HDMI cu eARC pentru a se conecta la televizorul tău, suportând toate formatele audio și fiind și compatibil cu Dolby Vision 4K pass-thru.„Printr-un design dinamic, care încorporează un centru de canal foarte bine gândit, două unități adiționale care pot fi conectate ușor și un subwoofer wireless, soundbarul TCL oferă o atmosferă aparte prin canalul 3.1.2. Ideal pentru completarea oricărui set TV, TS8132 redă dialogurile stratificat, creează efecte de separare impresionante și punctează excelent inflexiunile audio. Suportă Dolby Atmos playback, iar conținutul stereo poate fi sortat și amestecat prin modul surround soundbar. Toate caracteristicile sunt specifice unui model mai scump – porturi duale HDMI, USB și opțiunea Optical digital audio fac ca produsul să se conecteze cu o varietate de surse, în timp ce suportă și Chromecast (cu Google Assistant prin voice control), Apple AirPlay și Bluetooth, asigurând un potențial wireless nelimitat”, au explicat membrii juriului EISA.” conchide Marek Maciejewski, Product Development Director pentru Europa.