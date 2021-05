Peste 4.000 de romani s-au imbolnavit de Covid-19 dupa imunizarea completa - 0.2% din totalul persoanelor vaccinate

Confirmare dupa doza 1

10.8% din totalul persoanelor testate in intervalul 27 decembrie 2020 - 9 mai 2021, au fost persoane vaccinate. Dintre acestea, doar 44.3% au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2.In perioada 27 decembrie 2020 - 9 mai 2021, un numar de 22.911 persoane (0.6% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2, dupa administrarea primei doze de vaccin.68.3% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech,6.3% au fost vaccinate cu Moderna25.4% au fost vaccinate cu Astra Zeneca.- 26.7% din persoane au fost confirmate in primele 7 zile de la vaccinare- 65.1%* din persoane au fost confirmate in primele 14 zile de la vaccinare- 86.6%* din persoane au fost confirmate in primele 21 de zile de la vaccinare- 92.3%* din persoane au fost confirmate in primele 28 de zile de la vaccinare- 7.7% din persoane nu s-au prezentat la doza a doua si au fost confirmate la peste 28 de zile de la administrarea primei dozeMediana timpului scurs de la administrarea primei doze pana la data confirmarii a fost de 14 zile.Dintre acestia: - 496 persoane au facut a doua doza in primele 14 zile dupa confirmarea bolii- 5.313 persoane au facut a doua doza in prima luna* (30 zile) dupa confirmarea bolii- 5.728 persoane au facut a doua doza la mai mult de 30 zile dupa confirmarea bolii (intre 31 - 120 de zile)Dintre acestea, 336 (81.2%) erau vaccinate cu Pfizer, 44 (10.6%) cu Moderna si 34 (8.2%) cu Astra Zeneca.Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinarii In perioada 27 decembrie 2020 - 9 mai 2021, un numar de 4.363 persoane (0.2% din totalul persoanelor vaccinate cu doza 2) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2, dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin.94.1% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech,3.1% au fost vaccinate cu Moderna2.8% cu Astra Zeneca.Timpul scurs de la data vaccinarii cu a doua doza pana la data confirmarii arata ca:- 28.2% din persoane au fost confirmate in primele 7 zile de la vaccinare- 40.4%* din persoane au fost confirmate in primele 14 zile de la vaccinare- 46.4%* din persoane au fost confirmate in primele 21 de zile de la vaccinare- 51.5%* din persoane au fost confirmate in primele 28 de zile de la vaccinare- 48.5% din persoane (2.116 cazuri) au fost confirmate la peste 28 de zile de la administrarea celei de a doua doze(* procent cumulat)Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze pana la data confirmarii a fost de 33 zile. In perioada 27 decembrie 2020 - 9 mai 2021, la un numar de 74 persoane (1.7% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2, dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin) a survenit decesul. Dintre acestea, 71 (95.9%) erau vaccinate cu Pfizer, iar 3 (4.1%) cu Moderna. Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinarii.In ultimele 2 saptamani (perioada 26 aprilie - 9 mai 2021) 7.7% din totalul persoanelor confirmate cu infectie SARS-CoV-2 dupa vaccinare in perioada 27 decembrie 2020 - 9 mai 2021, au fost raportate in ultimele 2 saptamani.In ultimele 2 saptamani (26 aprilie - 9 mai 2021), un numar de 1.596 persoane au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2, dupa administrarea primei doze de vaccin.75.1% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 8.3% au fost vaccinate cu Moderna si 16.6% au fost vaccinate cu Astra Zeneca.In ultimele 2 saptamani (26 aprilie - 9 mai 2021), un numar de 503 persoane au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2, dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin. 80.9% au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 4.4% au fost vaccinate cu Moderna si 14.7% cu Astra Zeneca.