STUDIU Persoanele confirmate cu noul coronavirus, de doua ori mai probabil sa fi luat masa la restaurant, comparativ cu cele testate negativ

Studiul a fost realizat pe 314 adulti care au fost testati pentru COVID-19 in iulie, pentru ca prezentau simptome: 154 de teste au iesit pozitive, 160 negative. Cercetatorii i-au intrebat daca au purtat masca, ce activitati au avut, daca au luat masa la restaurant, daca au iesit la bar sau au mers la sala.Probabilitatea mai mare s-a pastrat si in cazul pacientilor pozitivi care au fost la baruri sau cafenele, insa doar atunci cand studiul s-a limitat doar la cei care nu au avut contact apropiat cu persoane cunoscute ca fiind infectate cu noul coronavirus.42% din adultii care au iesit pozitivi au spus ca au avut contact apropiat cu cel putin o persoana confirmata cu Covid-19, spre deosebire de 14% dintre cei testati negativ, iar cele mai multe astfel de contacte, 51%, au fost cu membri ai familiei.71% dintre adultii confirmati cu COVID-19 si 74% dintre cei testati negativ au spus ca poarta masca faciala in public. Nu s-au identificat diferente notabile intre cei pozitivi versus negativi nici in privinta comportamentului la cumparaturi, la birou, la sala de fitness, salon, transport public sau biserica In schimb, datele recoltate au aratat ca adultii depistati pozitivi au declarat intr-o mai mare masura decat cei negativi ca au luat masa la restaurant cu doua saptamani inainte de a incepe sa se simta rau.Studiul are totusi niste limitari, mai arata articolul CNN, cercetarea nu a diferentiat daca pacientii au luat masa la restaurant in interior sau pe terasa.