Aproape 80.000 de persoane, inscrise pe listele de asteptare pentru vaccinarea anti-Covid-19 din 30 de judete: "Posibil sa apara intarzieri in functionarea platformei"

Date despre etapa a treia de vaccinare

Valeriu Gheoghita a transmis ca "s-a intrat in procedura pentru operationalizarea ultimului calup de 12 judete , inclusiv Capitala"."30 de judete au fost deja operationalizate, practic s-a intrat in procedura pentru operationalizarea ultimului calup de 12 judete, inclusiv Capitala. Deja sunt inscrise aproximativ 77.000 de persoane pe aceste liste de asteptare, deci iata ca in judetele in care s-a finalizat procedura de operationalizare a listelor de asteptare lucrurile functioneaza si persoanele respective au putut sa opteze pentru a trece in aceasta lista de asteptare. (...)Va aparea un mesaj pe platforma cand se vor finaliza toate procedurile operationale pentru ca la acest moment este posibil sa apara acest intarzieri in functionarea platformei pentru ca se lucreaza pe o platforma aflata in productie care are zeci de mii de utilizatori in acest moment care o acceseaza", a explicat Valeriu Gheoghita, potrivit news.ro Intrebat daca va exista posibilitatea ca oricine sa se poata programa pentru vaccinare, coordonatorul campaniei nationale a raspuns: "S-a deschis etapa a treia. Pot sa va spun ca persoanele care sunt in etapa a treia, pe centrele de vaccinare unde sunt locuri libere pot sa se inscrie si sa ocupe direct acele locuri libere.Asta s-a anuntat din timp ca pe data de 15 martie va fi deschisa etapa a treia astfel incat in momentul in care o persoana intra pe platforma si isi creeaza cont se poate programa intr-un centru de vaccinare care are locuri libere, iar atunci cand nu mai sunt locuri libere se activeaza automat acea lista de asteptare si persoana respectiva va opta, daca doreste, bineinteles, sa treaca pe acea lista de asteptare.Ieri dupa ora 18 a fost o perioada foarte scurta in care s-a ridicat acea restrictie si s-a dat posibilitatea sa se inscrie persoanele pentru lista de asteptare, a fost o etapa premergatoare perioadei de sincronizare a bazei de date tocmai pentru a pune in functiune aceasta lista de asteptare pentru a incepe etapa a treia".Etapa a lll-a a campaniei de vaccinare anti-COVID incepe luni, in localitatile cu rata de infectare peste 4,5 la 1.000 de locuitori . De la ora 9:00, se deschid succesiv si listele de asteptare pe judete, Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii a avertizat ca e posibil ca aplicatia sa functioneze cu intarzieri din cauza perioadelor de mentenanta.