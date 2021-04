Peste 154.000 de angajati din sistemul de invatamant au fost vaccinati. Anuntul oficial al ministrului Educatiei

"Intoarcerea la scoala cu prezenta fizica se poate face in functie de mai multi parametri, printre care vaccinarea, singurul lucru care ne poate ajuta sa punem capat acestei crize sanitare. Toate celelalte masuri extrem de importante, precum purtarea mastii de protectie, pastrarea unei distante adecvate, respectarea regulilor de igiena si chiar testarea sunt masuri importante care ne ajuta sa tinem sub control evolutia pandemiei, dar nu ne ajuta sa punem punct, sa punem capat acestei crize sanitare.Singura masura este vaccinarea, care este si trebuie sa ramana un act voluntar, ea nu poate fi obligatorie, dar decizia corecta nu poate fi luata decat atunci cand detinem informatia corecta si completa, cand suntem capabili sa punem in balanta raportul risc-beneficiu. Astfel de intalniri alaturi de profesionisti au menirea sa raspunda acestor intrebari, sa raspunda inca o data ca nu exista o situatie cu risc zero, doar cu beneficii. Important este sa putem aprecia raportul risc-beneficii. Fiecare trebuie sa intelegem ca decizia fiecaruia dintre noi ajuta la finalizarea unei perioade de criza pe care nimeni nu si-a dorit-o si nu si-o doreste.Aceste intalniri sunt importante in masura in care reusesc sa aduca plus valoare, care sa risipeasca din semnele de intrebare pe care in mod firesc multi dintre noi le-am avut sau le avem inca. Universitatile romanesti au facut eforturi mari pentru a se adapta acestei perioade de criza, pentru a sprijini institutiile de invatamant preuniversitar", a spus ministrul, in timpul interventiei sale online, la conferinta "Vaccinare si testare pentru invatare!".El a tinut sa precizeze ca "personalul din invatamant ramane categoria socio-profesionala numeroasa in valoare absoluta, din perspectiva vaccinarii"."Avem peste 154.000 de angajati din sistemul de invatamant deja vaccinati", a mai spus ministrul Educatiei.Obiectivul conferintei "Vaccinare si testare pentru invatare!", organizata la Iasi de Inspectoratul Scolar Judetean si Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", vizeaza promovarea masurilor care sustin siguranta sanitara in scoli, gradinite si universitati prin informare corecta, constientizare si asumarea responsabilitatii individuale.Prezent la eveniment, secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Zoltan Kallos, a subliniat importanta vaccinarii.Sefa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Genoveva Aurelia Farcas, a declarat ca personalul din invatamantul iesean a aratat un interes constant fata de vaccinare, aspect sustinut de cresterea permanenta a numarului celor care s-au programat si s-au imunizat cu unul dintre tipurile de vaccin disponibile.Potrivit acesteia, 41% din angajatii institutiilor de invatamant din Iasi au fost vaccinati."Apreciez ca aceasta campanie, prin calitatea informatiei oferite de epidemiologi, medici infectionisti si psihologi, va contribui la exprimarea unor optiuni prin care procentul angajatilor vaccinati, din sistemul de invatamant preuniversitar, se va putea dubla. Imi exprim convingerea ca specialistii prezenti vor oferi acea informare avizata si completa de care parintii au nevoie si astfel, odata cu reluarea cursurilor, acestia isi vor exprima acordul pentru testarea copiilor atunci cand va fi necesar", a declarat inspectorul scolar general al ISJ Iasi.Rectorul UMF Iasi, Viorel Scripcariu, a spus la randul sau ca apreciaza aceasta actiune a Ministerului Educatiei de constientizare a vaccinarii, a testarii si de revenire cat mai rapida a elevilor in bancile scolilor."Universitatea s-a implicat de mult in toate aceste campanii din timpul pandemiei. Anul trecut am deschis foarte rapid un laborator de testare PCR de ultima generatie, care functioneaza si acum, iar de doua luni de zile avem centru de vaccinare in cadrul universitatii. Pentru viitorul apropiat, dupa modelul UMF Timisoara, care a organizat un maraton al vaccinarii, si UMF Iasi, impreuna cu UMF din Cluj si Targu Mures, vor desfasura acelasi tip de actiune in perioada 14 - 16 mai.Consideram si speram ca va fi un succes, se va adresa tuturor iesenilor doritori de vaccinare. Consideram ca si UMF din Iasi o face in sprijinul comunitatii locale. Vom organiza mai multe fluxuri. Este o actiune de mare amploare in care nu ne propunem sa atingem un target in ceea ce priveste numarul de vaccinati, dar ne dorim foarte mult sa venim in sprijinul comunitatii locale si a celor care vor sa se vaccineze la Iasi", a declarat rectorul UMF Iasi.