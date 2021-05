Peste 21.100 de persoane vaccinate in maratonul de vaccinare organizat de Ministerul Apararii Nationale

In paralel, pe toata perioada maratonului, centrele de vaccinare ale spitalelor militare mentionate au asigurat si vaccinarea persoanelor care au avut programare prin platforma.Astfel, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr.Carol Davila", din Bucuresti, s-au vaccinat 3.863 de persoane (dintre care 1.071 pe timp de noapte), la Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" din Brasov - 3.519 persoane (554 pe timp de noapte), la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian" din Cluj-Napoca s-au vaccinat 3.402 persoane (dintre care 821 pe timp de noapte), la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta - 2.687 persoane (530 noaptea), la Spitalul Clinic de Urgenta Militar "Dr. Stefan Odobleja" Craiova s-au imunizat 3.266 de persoane (dintre care 619 noaptea), la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. I. Czihac" din Iasi s-au vaccinat 1.560 de persoane (600 noaptea), iar la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara - 2.885 persoane (569 pe timp de noapte).Din 8 mai, vaccinarea fara programare prealabila in platforma electronica a fost extinsa in toate cele 11 spitale militare din tara (Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Focsani, Galati, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara). Astfel, pe tot parcursul intervalului orar de functionare, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze se vor prezenta in respectivele centre pana la ora 14.00, iar cele cu varsta de pana in 60 de ani, dupa ora 14.00 si pana la terminarea programului normal de lucru.