Peste 4.000 de oameni au fost imunizati in cadrul Maratonului Vaccinarii de la Ploiesti

Potrivit datelor comunicate, duminica seara, de Primaria Ploiesti, peste 100 de persoane au lucrat pentru desfasurarea in conditii optime a maratonului - medici , asistenti, registratori, studenti, voluntari, iar acestora li s-au adaugat politisti, jandarmi, politisti locali, cadre medicale ale Serviciului de Ambulanta si angajati ai administratiei publice locale."A fost un efort extraordinar pentru desfasurarea in conditii excelente a acestui maraton. Le multumesc tuturor pentru implicarea si profesionalismul de care au dat dovada. Avand in vedere numarul mare de persoane care au participat la Maratonul Vaccinarii, exista posibilitatea sa mai organizam o astfel de campanie la Ploiesti", a declarat primarul Andrei Volosevici.Campania de vaccinare organizata sub motto-ul "Start catre o viata normala" a inceput vineri, la ora 14,00 si s-a derulat non-stop pana duminica, la ora 20,00.Pe stadionul "Ilie Oana" au functionat 6 fluxuri de vaccinare pe timpul zilei si doua fluxuri noaptea, imunizarea facandu-se cu serul de la Pfizer.