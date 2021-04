432.000 doze de vaccin AstraZeneca sosesc vineri in tara. Serul va fi adus pe cale terestra

Cate doze de vaccin au fost receptionate pana in prezent

Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare , iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national.Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Pana in prezent, in tara noastra au fost receptionate 888.400 de doze produse de compania farmaceutica AstraZeneca, iar incepand cu data de 15 februarie, 359.680 de persoane au fostimunizate cu acest tip de vaccin.Cantitatea livrata Romaniei este cea mai mare de pana acum, iar alocarea viitoarelor doze de vaccin se va realiza conform calendarului pus la dispozitie de firma producatoare.