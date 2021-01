De cate imunizari zilnice e nevoie pentru a ajunge la 10 milioane de vaccinati. Epidemiolog: "Ar fi un lucru extrem de pozitiv"

Recomandare: Mentinerea infectiilor la nivel scazut

"Pot sa precizez ca imunizarea pana in luna septembrie a zece milioane de oameni in Romania ar fi un lucru extrem de pozitiv", spune conferentiarul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Potrivit acestuia, Romania s-ar incadra astfel in recomandarea facuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii tuturor tarilor din lume in privinta atingerii unui prag al acoperirii vaccinale anti COVID-19 de minimum 60%."Recomandarea a fost de a imuniza cel putin 60% din populatie in decursul unui an. O a doua masura recomandata a fost ca in aceasta perioada de un an sa se mentina, la un nivel cat mai scazut posibil, numarul de infectii, pentru a reduce sansele virusului COVID-19 de a genera noi variante", a explicat pentru Ziare.com epidemiologul.Medicul afirma ca, odata atins pragul de 60%, incepe sa devina functionala imunitatea colectiva."Asta s-a vazut din cazul orasului Manaus din Brazilia. Imunitatea colectiva devine functionala in momentul in care cel putin 60% din populatie dobandeste imunitate post-infectioasa sau post-vaccinala", a precizat conferentiarul Emilian Popovici.Specialistul a mai explicat ca un calcul mai exact poate fi facut daca se socoteste si numarul de persoane care au dobandit imunitate post-infectioasa."Si la acestea se adauga procentul necesar de persoane care fac imunitate post-vaccinala pentru a se obtine acel procent de peste 60% din populatie care sa genereze acea imunitate colectiva activa", a conchis medicul.Premierul Florin Citu a anuntat ieri ca Romania va achizitiona alte opt milioane de vaccinuri. Acesta spune ca pentru el vaccinarea este o prioritate."Merge bine pana acum, va merge si mai bine de acum inainte si veti vedea. Partea de cheltuieli si de cine suporta se va rezolva", a mai spus Citu in urma sedintei de Guvern din 13 ianuarie, cand a fost amanata Ordonanta de Urgenta prin care erau stabilite toate detaliile referitoare la centrele de vaccinare anti COVID-19 si personalul medical responsabil de imunizari.CITESTE SI: